Reportan Humo en Estación Zapata de Línea 3 del Metro CDMX

La mañana de hoy, 15 de enero de 2026, usuarios de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron humo en la estación Zapata.

De igual manera, señalaron un retraso de al menos 20 minutos en el paso del tren en dicha estación de la Línea que va de Indios Verdes a Universidad.

El Metro de la Ciudad de México dio a conocer que ya canalizó el reporte de los usuarios con el área correspondiente para verificar la situación.

Circulación de trenes

Posteriormente, el STC Metro indicó alrededor de las 06:30 horas que ya circulación de los trenes en la Línea 3 ya era continua.

Indicó que más temprano se realizó la revisión de un tren, aunque señaló que el servicio se mantuvo en operación sin afectación mayor.

A través de redes sociales, dicho sistema de transporte público pidió a los usuarios atender las indicaciones del personal y permitir el libre cierre de las puertas.

Asimismo, recomendó consultar el avance de los trenes de la Red y planear los viajes. “Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas”, recordó.

