Tren Ligero CDMX Ya Tendrá Servicio Completo: Fecha Oficial de Inauguración de El Ajolote

Este martes, 5 de mayo de 2026, el Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer la fecha en que será inaugurado el tramo completo del Tren Ligero, que va de Taxqueña a Xochimilco, de cara a la Copa Mundial de Futbol 2026.

Cabe recordar que con la ampliación del Tren Ligero, se podrán realizar 230 mil viajes diarios, más del doble de los 110 mil que realiza actualmente. Las obras se concentraron en la estación Tasqueña, que fue emodelada y ampliada.

Inauguración de 'El Ajolote'

En conferencia de prensa, las autoridades capitalinas informaron que el próximo lunes, 11 de mayo de 2026, será la inauguración de 'El Ajolote'.

Desde mediados de 2025, iniciaron los trabajos de ampliación y remodelación del Tren Ligero, y los usuarios fueron apoyados con unidades de RTP.

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Con información de N+.

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