Controlan Incendio en Almacén de Vehículos en Azcapotzalco; Provocó Evacuación de 300 Personas

Este martes 3 de febrero de 2026, autoridades de emergencia respondieron a un incendio registrado en el área de talleres del Campamento de Limpia, ubicado en calle Ciprés, colonia San Miguel Amantla, alcaldía Azcapotzalco.

El siniestro afectó el inmueble donde se almacenan camiones recolectores de basura, herramientas y otros equipos. Elementos de Bomberos de la Ciudad de México trabajaron en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para controlar las llamas.

Tres vehículos afectados en el siniestro

Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, arribó al lugar para coordinar los trabajos de emergencia. En declaraciones a N+, la funcionaria confirmó el saldo del incidente.

Afortunadamente, lo que tenemos son 300 personas evacuadas por prevención. Sí se está ya en la etapa de final, la etapa de remoción y la etapa de enfriamiento. Y efectivamente hubo tres vehículos que están afectados

La columna de humo negro que inicialmente era visible desde varios puntos de la ciudad cambió gradualmente a humo blanco, señal del control progresivo del incendio.

Sin riesgo para población aledaña

Autoridades descartaron peligro para residentes de edificaciones, escuelas y fábricas cercanas al sitio del incendio. Los seguros comenzarán a operar para evaluar los daños materiales en los vehículos afectados.

Una fábrica de plástico ubicada en las inmediaciones permanecerá cerrada temporalmente. Los trabajadores no podrán ingresar hasta un par de horas después de que el lugar se ventile completamente.

"Absolutamente no hay ningún riesgo para la población aledaña y ya se dio aviso a la escuela que tenemos cerca y por supuesto a la fábrica de plástico", señaló Urzúa.

La funcionaria explicó que el incidente se encuentra prácticamente terminado, con personal trabajando en la remoción de escombros y el enfriamiento del área afectada.

Afectaciones viales y recomendaciones

Como medida de seguridad, autoridades cerraron el perímetro en avenida Antonio Valeriano y calles aledañas para permitir las labores de emergencia. La titular de Gestión de Riesgos solicitó a la población permitir el paso rápido de pipas y unidades de emergencia.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Cruz Roja Mexicana y Protección Civil de la alcaldía participaron en el operativo. No se reportaron personas lesionadas durante el incidente.

Campaña de prevención de emergencias por gas

Ante la serie de emergencias relacionadas con gas registradas en días recientes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos mantiene una campaña de concientización iniciada desde el año pasado.

Las autoridades entregarán más de 10,000 detectores de gas y humo a las unidades habitacionales más vulnerables. Junto con la Secretaría de Vivienda, se realizan trabajos en diferentes colonias para promover la cultura de prevención.

Las recomendaciones incluyen revisar que los tanques estacionarios no excedan 10 años de uso, y que las válvulas se cambien cada siete años. La población debe verificar las instalaciones interiores de gas en sus domicilios.

Para reportes de emergencias o información sobre prevención, la ciudadanía puede comunicarse al número 156832222 de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

