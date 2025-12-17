Se Registra Fuerte Incendio en Chapultepec Hoy: ¿Fuego Afecta la Zona del Bosque en CDMX?
Este miércoles, servicios de emergencias acudieron las inmediaciones del Bosque de Chapultepec para sofocar el fuego
La mañana de hoy, 17 de diciembre de 2025, se registró un incendio en las inmediaciones del Bosque de Chapultepec, por lo que servicios de emergencia acudieron a la zona para realizar labores para sofocar el fuego.
De acuerdo con el reporte de N+, el incendio sucedió dentro del Panteón Dolores, muy cerca de una barda que lo divide del Bosque de Chapultepec.
Mientras que el C5 detalló que el fuego se dio por la quema de pastizal sobre el Circuito Bosques y Avenida Lomas, en la colonia Bosque de Chapultepec, 2da. Sección.
#Precaución 🔥🚒Servicios de emergencia trabajan por quema de pastizal sobre Circuito Bosques y Av. Lomas, colonia Bosque de Chapultepec 2da. Sección, @AlcaldiaMHmx.— C5 CDMX (@C5_CDMX) December 17, 2025
A las 7:07 horas, el Heroico Cuerpo de Bomberos logró extinguir el fuego provocado por la quema de basura y hojas secas.
En breve más información.
