Incendio Cerca de Tepito Hoy: ¿Qué Pasó en la Colonia Morelos, CDMX?

La mañana de hoy, 14 de mayo de 2026, se registró un incendio en el interior de una vecindad en la colonia Morelos, Ciudad de México (CDMX), lo que originó la inmediata movilización de los servicios de emergencia.

El incendio ocurrió en la vecindad Peralvillo 15, ubicada en el cruce de Peralvillo y Estanquillo, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

Hasta el sitio se trasladaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil para atender la emergencia.

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¿Qué pasó en la colonia Morelos?

Pobladores de la vecindad alertaron sobre fuego en una de las viviendas, por lo que pidieron apoyo de los bomberos.

El incendio ocurrió en la casa de un hombre de aproximadamente 70 años de edad que se dedica al comercio, y quien no se encontraba en el interior al momento del siniestro.

Las llamas consumieron madera y ropa que se encontraban en el inmueble, así como una cama, un refrigerador y otros objetos.

Las autoridades realizarán las investigaciones para determinar si el incendio fue ocasionado por un corto circuito o conocer la causa exacta del percance.

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Evacuación de vecinos

Debido al hecho, los vecinos de las casas aledañas fueron evacuados y no se registraron personas lesionadas.

Los bomberos y personal de Protección Civil lograron controlar y sofocar el incendio poco después de las 09:00 horas, y siguieron con las labores de remoción y enfriamiento.

Cabe señalar que el fuego generó una enorme columna de humo que fue visible desde la avenida Circunvalación.

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Con información de N+.

spb