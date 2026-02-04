Reportan Fuerte Incendio en Vecindad de la Colonia Morelos en CDMX

Un fuerte incendio en una vecindad de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, provocó la movilización de servicios de emergencia en la CDMX; esto pasó.

De acuerdo con los primeros reportes, los vecinos alertaron a las autoridades por el incendio que se registró al interior de un departamento. Las enormes columnas de humo eran visibles desde distintos puntos de la colonia, por ello, solicitaron su presencia de inmediato.

Al inmueble, ubicado sobre la calle Grandas, llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Bomberos de CDMX, así como de Protección Civil. Debido al temor de que las llamas se extendieran, los equipos de rescate comenzaron con las maniobras necesarias para sofocar el fuego.

¿Cómo inició el incendio en una vecindad de la colonia Morelos?

Luego de darse a conocer la emergencia al interior de un departamento del cuarto piso de una vecindad, los vecinos desalojaron el lugar para evitar alguna intoxicación por la combustión.

Servicios de emergencia laboran por incendio de casa habitación en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc

A través de redes sociales se dieron a conocer las imágenes en las que la enorme nube de humo salía del departamento. Los bomberos indicaron que las llamas consumieron todo a su paso, no obstante, lograron sofocar el incendio en la vecindad, sin que se reportaran más viviendas afectadas.

Asimismo, se indicó que no hay personas lesionadas. Por el momento se realizan labores de remoción y enfriamiento para evitar que las llamas reaviven y vuelva la emergencia. Hasta el momento se desconocen las causas del incendio.

EPP