Incendio en Iztapalapa Hoy: Se Queman 15 Autos en Depósito Vehicular durante Año Nuevo 2026

Este 1 de enero de 2026, en pleno Año Nuevo, se registró un fuerte incendio en un depósito vehicular en la Ciudad de México (CDMX), informó hoy el Heroico Cuerpo de Bomberos.

En un mensaje en redes sociales, indicó que los hechos ocurrieron en la colonia Fuerte de Loreto en la alcaldía Iztapalapa.

Los bomberos se movilizaron de inmediato al sitio para atender la emergencia y posteriormente dieron a conocer que la conflagración ocurrió en el interior de un depósito de vehículos.

De acuerdo con su informe, se quemaron en su totalidad 15 vehículos, y también descartó personas lesionadas por este incendio.

Otros incendios en Año Nuevo 2026

Este mismo jueves, el Heroico Cuerpo de Bomberos reportó otros siniestros en varias alcaldías de la Ciudad de México.

También en Iztapalapa, un departamento se quemó en su totalidad en la colonia Apatlaco.

Mientras que en la colonia San Francisco Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán, se quemó un árbol de aproximadamente 14 metros de altura. Por estos hechos no se reportaron lesionados.

En la colonia San Andrés Acayucan, Xochimilco, se quemaron dos cuartos de formas de mampostería que eran utilizados como bodega de madera y objetos varios.

Y en la colonia San Diego Ocoyoacac, alcaldía Miguel Hidalgo, se registró un incendio de un departamento. Los Bomberos CDMX informaron que tampoco hubo heridos en este incidente.

Con información de N+.

