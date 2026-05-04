Registran Caos Vial en Ingreso a CDMX por Indios Verdes; Reportan Retraso en Estación del Metro

Un caos vial se registra la mañana de este lunes 4 de mayo en el acceso a la Ciudad de México por el Centro de Transferencia Modal Indios Verdes, debido a obras de repavimentación. Al mismo tiempo, usuarios de la Línea 3 reportan aglomeración y retrasos en el servicio en esa estación del Metro.

El tráfico es "a vuelta de rueda", luego de un corte implementado por autoridades capitalinas, que desvían a los automovilistas al paradero de la estación de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo, según verificó N+.

Se prevé que la problemática impacte varios kilómetros de la autopista México-Pachuca que se encamina hacia Insurgentes Norte.

La interrupción del tránsito es desde antes del paradero, mientras algunas personas todavía regresan del puente vacacional y otras se dirigen a sus actividades laborales en la capital del país provenientes del Estado de México.

Aparentemente, la afectación se ha prolongado por horas, pues ya se reportaba la circulación detenida desde las 23:00 horas de la noche del domingo 3 de mayo.

Reportan retrasos en Estación Indios Verdes

Usuarios de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro reportaron un retraso en el servicio y aseguran que los andenes están totalmente llenos.

El transporte no ha informado oficialmente a qué se debe esa situación, pero algunas personas ya mostraron su molestia y preocupación en redes sociales.

"Nuevamente El andén en la estación de indios verdes Linea 3, está muy lleno eviten incidentes o accidentes y ayuden con la circulación de trenes sería mucha molestia", posteó el usuario Ysael en X.

"15 minutos en indios verdes y nada", añadió Elizeo.

"El metro de indios verdes a universidad, la estación completamente llena de gente, si abra servicio? Si no para salir", cuestionó la usuaria Maggie.

El Metro indicó que todo opera de manera normal en ambas direcciones, pero la internauta dijo que tardó hasta 20 minutos en avanzar.

"Se agiliza la salida de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas", indicó el transporte.

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ASJ