Irán Reporta Ataque con Misiles a Buque de Guerra de Estados Unidos Cerca de Ormuz.

Un buque de guerra de la Marina de Estados Unidos fue alcanzado por dos misiles en aguas cercanas a Jask, al sur de Irán, tras presuntamente ignorar advertencias emitidas por fuerzas navales iraníes, para que no ingresara al estrecho de Ormuz, informaron medios de la república islámica.

La agencia IRNA indicpi que la Oficina de Relaciones Públicas del Ejército iraní afirmó que una "alerta decisiva y rápida" de la Armada de Teherán logró detener a "destructores hostiles estadounidense-israelíes" que intentaban ingresar al cruce clave.

Posteriormente, la agencia Fars, basada en fuentes locales, señaló que la embarcación estadounidense quiso ingresar al estrecho de Ormuz sin autorización, lo que motivó una ofensiva.

Los reportes señalan que, tras los impactos, la nave quedó imposibilitada para continuar su trayecto, por lo que se vio obligada a retroceder y abandonar la zona.

Previamente, el comando militar iraní advirtió que realizaría esos ataques si Estados Unidos intentaba concretar el llamado "Proyecto Libertad" anunciado por el presidente Donald Trump el domingo, con el fin de escoltar a embarcaciones varadas en el estrecho de Ormuz.

Al momento, Estados Unidos no ha informado sobre este presunto ataque. Se desconoce si hubo soldados norteamericanos heridos o la gravedad de los daños.

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Ataque en medio de "Proyecto Libertad"

Horas antes de la agresión reportada, el comandante del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, el general de división Ali Abdolahi, había dicho que cualquier buque, incluidos los estadounidenses, que traten de atravesar el estrecho de Ormuz serían atacado.

"Advertimos de que cualquier fuerza armada extranjera, especialmente el agresivo ejército estadounidense, será blanco de nuestros ataques si intenta acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz", declaró el alto cargo militar.

Trump aseguró ayer que Estados Unidos guiará "con total seguridad" a los buques de terceros países bloqueados en el estrecho, por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo.

Según el presidente, el plan movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15 mil militares, a partir de este lunes.

Pero el Comando Central de Estados Unidos no ha informado el despliegue.

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Con información de Agencias

ASJ