Inicia Operativo “Semana Santa Segura 2026”: Detalles del Plan de Seguridad en Ciudad de México

Este viernes 27 de marzo de 2026 inició en la Ciudad de México (CDMX) el operativo “Semana Santa Segura 2026”, con la finalidad de proteger a la ciudadanía y a los turistas durante las vacaciones y las celebraciones de los próximos días en la capital mexicana.

Aquí te contamos en qué consiste el operativo de seguridad, los sitios donde se reforzará la vigilancia y cómo operarán programas como Conduce Sin Alcohol.

Arranque del operativo en CDMX

Por la mañana, fuerzas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) se congregaron en la Avenida 602, en la alcaldía Gustavo A. Madero, para iniciar el operativo de seguridad de Semana Santa 2026.

Debido a su avance, la circulación fue desviada a los carriles laterales. En la zona se pudo apreciar a los agentes, principalmente de la Subsecretaría de Control de Tránsito, portando palas, picos, gatos hidráulicos, cuerdas, señalamientos e incluso llantas de refacción para auxiliar al automovilista que lo requiera.

Al operativo se unieron además fuerzas federales y elementos metropolitanos; estos últimos se desplegarán en plazas, centros comerciales y bancos para garantizar la seguridad de los usuarios.

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Así será el operativo Semana Santa Segura

Pablo Vázquez, titular de la SSC de la CDMX, indicó que el operativo es para “proteger la seguridad física y patrimonial de la ciudadanía, así como de las y los turistas que en esta temporada aprovechan para conocer la inmensa oferta cultural y recreativa de nuestra ciudad”.

Detalló que el dispositivo será del 27 de marzo y hasta el 12 de abril, donde la Policía de la Ciudad de México desplegará:

10 mil 800 policías.

742 vehículos.

15 motocicletas.

Cinco grúas.

10 ambulancias.

10 motoambulancias.

Además, habrá sobrevuelos permanentes de un helicóptero del agrupamiento Cóndores.

Todos ellos, dijo, realizarán labores de vigilancia, prevención y atención en accesos carreteros, zonas de alta afluencia, centros turísticos y espacios religiosos.

Adicionalmente, reforzarán la seguridad en el sistema de transporte público, como el Metro de la Ciudad de México.

Participación de la Fiscalía

En el dispositivo participará la FGJCDMX, fuerzas federales y personal de todas las dependencias del Gobierno.

“La Policía de la Ciudad de México refuerza su presencia en el territorio para garantizar que cada trayecto, cada visita y cada actividad en los espacios públicos se desarrollen en un ambiente de paz y convivencia”, dijo Vázquez.

Añadió que se intensificará la presencia policial en zonas comerciales, áreas donde hay actividad bancaria, de transporte público y otras de relevancia.

La Policía de Tránsito estará presente en las principales arterias para garantizar la movilidad oportuna y eficaz en la ciudad.

La Policía Turística se desplegará para atender a los visitantes brindando consejos, orientación y protección.

Se reforzará el programa Conduce Sin Alcohol con presencia estratégica en distintos puntos de la capital.

Habrá presencia en puntos de alta concentración, como el mercado de La Nueva Viga.

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Con información de N+.

spb