Instalan Memorial Donde Murieron Hermanas Ahogadas Luego de Caer a una Coladera en CDMX

Amigos y familiares de Esmeralda y Sofía realizaron este año una marcha y ceremonia para honrar la memoria de las dos hermanas que fallecieron en noviembre de 2022 tras caer en una coladera sin tapa cuando se dirigían a un concierto en el Palacio de los Deportes.

Durante el acto conmemorativo se develó un memorial en el sitio del accidente, ubicado en el cruce del Viaducto Río de la Piedad y Añil en la alcaldía Iztacalco.

Los asistentes colocaron flores, globos, velas, agua y frutas en el lugar donde ocurrió la tragedia. El memorial instalado relata la historia del fallecimiento de las jóvenes, quienes tenían 17 y 23 años respectivamente, cuando perdieron la vida.

Video: Familiares Marchan en Iztacalco para Recordar a Esme y Sofía que Murieron en Coladera.

¿Cómo ocurrió la tragedia?

Los hechos ocurrieron la noche del 10 de noviembre de 2022. La menor de las hermanas no vio la coladera abierta debido a la falta de alumbrado público y cayó en el registro. Al intentar auxiliarla, su hermana mayor también quedó atrapada. El padre de ambas intentó rescatarlas, y un operador de un puesto de periódicos cercano le proporcionó una cuerda para ayudar en el esfuerzo, pero los intentos fueron infructuosos.

Las jóvenes perdieron el conocimiento y murieron por ahogamiento, debido a la intoxicación luego de inhalar los gases tóxicos presentes en la coladera. Elementos de rescate que llegaron al lugar confirmaron que ya no tenían signos vitales.

La madre de las víctimas expresó su dolor en el sitio del accidente:

Una va a cumplir 17 años y la otra tenía 23 años son mis dos hijas las únicas que tengo. Por favor hagan algo para que me dejen a entrar a verlas, solamente quiero verlas

Esmeralda y Sofía son recordadas a 3 años de lo ocurrido

Tras el fallecimiento, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió una recomendación a las autoridades capitalinas que estableció acciones para la reparación del daño y la construcción de memoria pública en torno al caso. Como resultado, la zona fue completamente rehabilitada.

Actualmente, el área cuenta con iluminación, incluidas luminarias instaladas en el suelo, diseñadas para prevenir accidentes. También se colocaron las secciones faltantes del barandal que conecta con el viaducto, que representaban un riesgo para las miles de personas que acuden diariamente a eventos en el Palacio de los Deportes. Además, se agregaron áreas verdes y plantas en la zona que antes estaba abandonada.

Fue colocado un memorial a las hermanas Sofi y Esme, quienes murieron el 10 de noviembre de 2022, luego de caer a una coladera a un costado de Viaducto Río de la Piedad, alcaldía Iztacalco, cuando se dirigían a un concierto en el Palacio de los Deportes.



Sigue la señal por… pic.twitter.com/UsEteXia1u — NMás (@nmas) November 13, 2025

Las autoridades justificaron las acciones señalando que la juventud tiene derecho al disfrute de las actividades públicas y de la vida pública. Sin embargo, a más de tres años del suceso, los familiares continúan exigiendo justicia, ya que no hay ninguna persona señalada como responsable por las muertes de Esmeralda y Sofía.

La coladera donde ocurrió el accidente carecía de tapa desde hacía más de un año antes de la tragedia. Comerciantes de la zona indicaron que al menos tres registros en las inmediaciones del Palacio de los Deportes no tenían tapas, que eran sustraídas para ser vendidas.

En abril de 2021, el Congreso local había exhortado al Sistema de Aguas, la Secretaría de Obras del gobierno capitalino y la alcaldía Iztacalco a atender solicitudes vecinales y reponer las tapas, coladeras y rejillas faltantes en las vialidades para garantizar el tránsito seguro.

Con información de Escarlet Romero.

