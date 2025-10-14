Detienen a Joselyn "N", ´La Mafias Tiktokera de Barrio´, por Presunto Robo en la GAM, CDMX

Joselyn "N", conocida como "La Mafias Tiktokera de Barrio", fue detenida por elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana después de que una mujer la acusara de haberle robado su celular y dinero en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La secretaría de Seguridad capitalina indicó que derivado de un cerco y tras una persecución, policías detuvieron a un hombre y a una mujer, quienes presuntamente despojaron de sus pertenencias a una ciudadana que transitaba por calles de la colonia Tablas de San Agustín, de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Destacó que mientras los agentes realizaban funciones de seguridad en la colonia Tablas de San Agustín, una mujer de 25 años de edad denunció que, momentos antes, un hombre y una mujer que viajaban en motocicletas, la interceptaron y tras amenazarla, le quitaron su teléfono celular de alta gama y dinero en efectivo, para después huir.

Enseguida, los policías, al contar con las características de los posibles responsables, así como las señas de las motos, iniciaron la búsqueda por todo el perímetro con apoyo de los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Norte.

Así detuvieron a la Tiktoker "La Mafias Tiktokera de Barrio"

Fue en el cruce de la calle Villa de Ayala y la avenida Gran Canal, en la colonia 25 de Julio, donde los localizaron y los agentes les marcaron el alto, sin embargo, no acataron la indicación y aceleraron para escapar, por lo que iniciaron una persecución.

Metros adelante interceptaron al sujeto, mientras que a la mujer la alcanzaron en la esquina de las calles Aerolito y Joyas, en la colonia Tres Estrellas, en la misma alcaldía.

Finalmente, tanto al hombre de 20 años como a la tiktoker de 23 años, se les hizo una revisión y les hallaron el celular robado.

Tanto la tiktoker como el otro sujeto, las motocicletas y las pertenencias recuperadas, fueron presentadas ante el agente del Ministerio Público.

Ahora se definirá la situación jurídica de Joselyn "N", 'La Mafias Tiktokera de Barrio"

'La Mafias Tiktokera de Barrio" tiene 1.2 millones de seguidores en su cuenta principal de TikTok.

