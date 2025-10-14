Frío en CDMX: Activan Alerta Amarilla por Temperaturas de hasta 4 Grados en Estas Alcaldías

Se esperan en las próximas horas en la Ciudad de México bajas temperaturas que harán que más de uno de los capitalinos desempolven las tradicionales cobijas del tigre en la madrugada del 15 de octubre de 2025.

Ante este panorama, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina activó la Alerta Amarilla por frío en cinco alcaldías.

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 15/10/2025 en partes altas de las demarcaciones: Álvaro Obregón @AlcaldiaAO, Cuajimalpa @cuajimalpa_gob, Magdalena Contreras @ALaMagdalenaC, Milpa Alta @GobMilpaAlta y Tlalpan… pic.twitter.com/udzzRMwMyo — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 14, 2025

Estas zonas tienen Alerta Amarilla por frío para la madrugada del 15 de octubre 2025

Se activó la Alerta Amarilla por frío para las primeras horas del miércoles 15 de octubre de 2025, en las partes altas de las demarcaciones:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

¿Qué temperaturas se esperan para la madrugada del 15 de octubre de 2025?

Se pronostican temperaturas friolentas de 4 a 6 grados entre las 03:00 y las 08:00 horas del 15 de octubre de 2025.

¿Qué se debe hacer ante una Alerta Amarilla por frío en la CDMX?

Ante una Alerta Amarilla por frío en la CDMX se recomienda a la población utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua.

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Con información de N+

HVI

