Frente Frío 6 y Remanentes de Raymond Provocarán Lluvias Torrenciales Hoy 12 de Octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso sobre el desarrollo y efectos del Frente Frío número 6, el cual está interactuando con los remanentes de la tormenta tropical Raymond, así como con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical. Esta compleja combinación atmosférica está provocando condiciones meteorológicas severas sobre el noroeste del país.

Este domingo 12 de octubre de 2025, se pronostican lluvias puntuales torrenciales en el centro y noreste de Sonora, lo que podría generar acumulaciones significativas de agua en cortos periodos de tiempo. Asimismo, se esperan lluvias intensas en el noroeste y oeste de Chihuahua, así como en el norte de Sinaloa. También se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en regiones de Baja California Sur y Durango.

Hasta ahora no se han registrado vientos significativos asociados a estos sistemas frontales, aunque se recomienda a la población estar atenta, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Pronóstico para los próximos días

Lunes 13 de octubre: El Frente Frío Núm. 6 continuará su desplazamiento hacia el sur de Estados Unidos, por lo que dejará de afectar directamente al territorio nacional.

Martes 14 de octubre: Se prevé la aproximación de un nuevo frente frío al estado de Baja California, lo que podría generar rachas de viento de 50 a 70 km/h en dicha entidad.

El SMN recuerda que la interacción entre estos sistemas atmosféricos puede intensificarse localmente, por lo que es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales, así como seguir las indicaciones de Protección Civil y autoridades locales, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

