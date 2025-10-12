Donald Trump Viaja a Tel Aviv, Israel, Entre el Acuerdo por Paz y Espera de Entrega de Rehenes

El presidente estadounidense Donald Trump partió a Israel y Egipto este domingo para celebrar el alto el fuego y el acuerdo de rehenes negociado por Estados Unidos entre Israel y Hamás, y para instar a sus aliados en Oriente Medio a aprovechar la oportunidad de construir una paz duradera en la volátil región.

Antes de partir, el mandatario afirmó que esto lo que está por suceder es un hecho sin precedentes y aseveró que es la primera vez que todas las partes están emocionadas y de acuerdo.

"Este es un momento muy especial, es muy importante, espero que se lo comuniquen a sus cadenas, esto tiene muy contento y muy emocionado a todo el mundo. Ayer hubo concentraciones de unas 500 mil personas en Israel y también está muy emocionado el mundo árabe. Estamos viendo algo sin precedentes, esta es la primera vez que vemos a todas las partes emocionadas, positivas y participando en algo tan importante. Estamos por ver algo sin precedentes."

Se espera que el presidente estadounidense arribe a las 00:20 horas (tiempo del centro de México).

Noticia en desarrollo