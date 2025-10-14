Bait, CFE Internet y los OMV Se Caen Hoy: Altán Informa a Qué Hora se Restablecerá el Servicio

Usuarios de redes sociales reportaron la tarde de este martes 14 de octubre de 2025 la caída del servicio de Altán Redes, empresa mexicana de telecomunicaciones que opera la Red Compartida, una infraestructura mayorista de banda ancha móvil para ofrecer servicios de telefonía e internet a nivel nacional.

Al ofrecer un servicio mayorista el que ofrece Altán, la caída afecta a CFE Internet, Bait y otros operadores móviles virtuales —compañías de telefonía móvil que ofrecen servicios de voz y datos, pero no poseen su propia infraestructura de red— en México.

¿Por qué no hay señal de Altán?

De acuerdo con el portal Downdetector, con corte a las 17:40 horas sumaban más de 4 mil reportes, siendo la "falta de señal" el problema más reportado, con más del 90% de los casos.

Otros problemas reportados eran la "caída total" del servicio, la falta de "internet móvil" y la caída de la señal de telefonía.

En su mayoría, los reportes provenían de la Ciudad de México; Monterrey, Nuevo León; Guadalajara, Jalisco; Mérida, Campeche; el oriente del Estado de México; León, Guanajuato; y Puebla, Puebla.

Más tarde, en un comunicado, Altán Redes informó que, el día de hoy, desde las 12:00 horas se registró una incidencia que afectó de manera parcial los servicios de voz y datos de algunos de sus OMV a nivel nacional.

El evento, explicó, se originó por una tormenta inusual de señalización proveniente de una fuente externa, la cual provocó una sobrecarga en las plataformas centrales de la red.

Frente a ello, y de forma inmediata, nuestro equipo de Operaciones y Control de Red activó los protocolos de mitigación y recuperación establecidos para este tipo de eventos, y la afectación ya ha sido contenida.

¿A qué hora restablecerán el servicio?

Con las acciones implementadas, el servicio se irá restableciendo de manera gradual, añadió la firma. "Estimamos que durante las próximas horas la Red recuperará condiciones operativas normales", abundó.

De igual manera, mantendrán un monitoreo reforzado para garantizar la estabilidad y evitar recurrencias.

Habilitan servicio gratuito por fuertes lluvias

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informó ayer que los distintos operadores de telefonía móvil que operan en las zonas afectadas por las lluvias de los últimos días han implementado una serie de medidas en beneficio de la población, incluyendo mensajes y llamadas ilimitados.

Desde Altán hasta los privados AT&T, Telcel y Bait de Walmart han implementado acciones para garantizar la continuidad de las comunicaciones móviles en los estados azotados por las fuertes lluvias, entre ellos Veracruz, una de las entidades más afectadas.

