Estados Afectados por las Lluvias en México: ¿Dónde Hay Más Daños y Muertos?

El Gobierno de México informó hoy, 13 de octubre de 2025, los avances en la atención a la población y en la recuperación de infraestructura y servicios básicos en los cinco estados afectados por las lluvias Te decimos dónde hubo más daños y muertos, del 6 al 9 del presente mes.

Cabe recordar que la Perturbación Tropical 90-E provocó intensa lluvias en los estados de Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo.

El Gobierno Federal, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, continúa trabajando de manera coordinada con los gobiernos estatales y municipales, dando atención prioritaria a las familias afectadas, además de restablecer los servicios esenciales y acelerar la rehabilitación de caminos y redes eléctricas.

En las cinco entidades hay activos 146 refugios temporales que brindan albergue, servicios básicos, alimentos y atención médica a 5 mil 448 personas.

¿Dónde hay más daños y muertos por lluvias?

Como ya te mencionamos en otra nota de N+ y de acuerdo con datos de la CNPC, suman 64 personas muertas y 65 desaparecidas en los cinco estados afcetados por las lluvias.

Veracruz:

29 personas fallecidas y 18 no localizadas; con 79 municipios afectados. Además de 81 localidades incomunicadas en 6 municipios. En Poza Rica, elementos federales auxiliaron a 2 mil 476 personas, se ofrecieron 176 atenciones médicas, 640 traslados a albergues, 15 vías despejadas, 7 toneladas de basura retirada. En Álamo: 512 personas auxiliadas, 33 atenciones médicas, 9 vías despejadas, 27 traslados a albergues, 1,000 despensas en sitio siendo entregadas.

Puebla:

Suman 13 personas personas fallecidas y 4 no localizadas, con 38 municipios afectados. Se reportan 91 localidades incomunicadas en 17 municipios, así como 16 mil viviendas afectadas.

Hidalgo:

Se reportan 21 personas fallecidas y 43 no localizadas, además de 22 municipios afectados y 74 localidades incomunicadas en 21 municipios, y de manera preliminar mil 217 viviendas afectadas.

San Luis Potosí

Se reporta saldo blanco y sin personas desaparecidas por las lluvias, con 12 municipios afectados, así como 12 localidades incomunicadas en 2 municipios, con mil 559 viviendas afectadas.

Querétaro

Una persona fallecida y ninguna desaparecida por lluvias, con 8 municipios afectados, además de una localida incomunicada y 150 viviendas afectadas.

Se informó que hay avances significativos en la restitución de servicios básicos, limpieza y rehabilitación de infraestructura en los cinco estados afectados por lluvias.

Con información de N+ y Gobierno federal.

