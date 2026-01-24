Jueza Ordena Devolver Predio a Refugio Franciscano; Fundación Acusa "Chicanada Legal"

La jueza 60 en materia Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, otorgó una suspensión definitiva al Refugio Franciscano y a la Asociación Franciscana, por lo que ordenó la devolución del predio ubicado en la carretera México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa.

Con esta determinación no podrá llevarse a cabo ningún acto en su contra.

Según el acuerdo emitido por el juzgado, la diligencia de entrega del predio deberá realizarse a las 12 horas del próximo 30 de enero, en cumplimiento de una suspensión definitiva concedida previamente por el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.

La resolución establece que deberá evitarse cualquier acto de ejecución, misma que fue dictada el 8 de diciembre de 2025, así como la restitución inmediata a las asociaciones quejosas en la posesión de una fracción del predio.

En la determinación judicial no se menciona nada sobre el regreso de los animales al lugar.

Ejecución de la diligencia

El inmueble se localiza en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca, en la colonia Lomas de Vista Hermosa.

La entrega deberá realizarse por conducto del actuario adscrito al juzgado, quien levantará el acta correspondiente al momento de ejecutar la diligencia.

El refugio fue desalojado el 7 de enero de 2026 por autoridades capitalinas, debido a denuncias de maltrato animal.

"Chicanada legal"

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama denunció que la decisión de la jueza fue una "chicanada legal" y estaba orientada a favorecer "indebidamente" al Refugio Franciscano, en el conflicto que mantiene por una fracción del predio ubicado en Cuajimalpa.

Acusó que la misma juzgadora se contradecía con lo que había determinado el 14 de enero de 2026, cuando resolvió la improcedencia de la restitución del predio al refugio.

Esta inconsistencia judicial constituye una grave irregularidad jurídica, que responde a presiones de carácter político y/o mediático, y que vulnera los principios de certeza, legalidad e imparcialidad que deben regir la actuación del Poder Judicial

Informó que la fundación interpondrá los medios legales de defensa correspondientes, con el fin de salvaguardar el Estado de Derecho y evitar que se consolide un precedente de impunidad.

