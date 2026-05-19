Marilyn Jolette: Menor Llega Tarde a Escuela, No la Dejan Pasar y Desaparece en el Metro CDMX

La desaparición de Marilyn Jolette Chio García tiene en alerta a las autoridades de la CDMX. La estudiante del CETIS 2 "David Alfaro Siqueiros", ubicado en la colonia Del Carmen, en Coyoacán, no pudo ingresar a la escuela porque llegó tarde y posteriormente sus seres queridos perdieron contacto con ella; así la vieron la última vez.

De acuerdo con los primeros reportes, Marilyn Jolette desapareció el 12 de mayo, cuando acudió a su preparatoria. Según sus familiares, ella salió de casa rumbo a la escuela alrededor de las 9:15 horas, pero debido a que ya había acumulado varios retardos no la dejaron pasar, indicó Fabiola Meza.

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“No la dejaron entrar por llegar tarde y ya de ahí se perdió comunicación con ella”, afirmó.

Sin embargo, cerca de las 14:00 o 15:00 contactó a una amiga, a quien le dijo que no la dejaron entrar a la escuela y que la vería a la hora de la salida.

“Se estuvo pidiendo toda la noche ese día que se revisaran cámaras de la ciudad y no pasó nada”, señaló su familiar.

¿Cómo vieron por última vez a Marilyn Jolette Chio García?

Las investigaciones sobre la desaparición de Marilyn Jolette Chio García está a cargo de la Fiscalía de CDMX. No obstante, no se han encontrado pistas que puedan llevar a la localización de la menor de edad.

Lo anterior, porque su tío, Gregorio Castañeda, aseguró a N+ que los trámites en la Fiscalía llevan mucho tiempo, lo cual es importante para su búsqueda.

“Hicimos la denuncia inmediatamente el martes en la tarde, en la madrugada del miércoles se terminó de hacer, porque el trámite burocrático en la Fiscalía es enorme”, afirmó.

Video: Familiares Buscan a Marilin Jolette Chio García, Alumna del Cetis 2 Desaparecida en Coyoacán

Durante la madrugada de ese día también se emitió la alerta Amber y se difundió la ficha de búsqueda, pero no han tenido más información. Su familiar refiere que cámaras de seguridad captaron parte del trayecto de Marilyn.

“Se dejó de ver en las cámaras a las que tuvimos acceso el domingo”, indicó.

En las imágenes grabadas el día de su desaparición alrededor de las 13:00 horas, se puede ver a Marilyn Jolette Chio García que se dirige a la estación del Metro General Anaya de la Línea 2 del STC.

“Pudimos ver que ella se dirigió al Metro General Anaya como a la 1 de la tarde y es la última vez que (se vio), el último dato que tenemos y hasta la fecha no sabemos más”, contó.

Los compañeros, amigos y seres queridos de Marilyn Jolette Chio García, han realizado bloqueos para exigir a las autoridades que atiendan el caso y que se agilicen las indagatorias para encontrarla sana y salva.

¿Quién es Marilyn Jolette Chio García?

Marilyn Jolette Chio García, de 17 años de edad, es estudiante del CETIS 2 "David Alfaro Siqueiros", ubicado en la colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán en CDMX.

La ficha de búsqueda con el folio D/01716/2026/CBP, establece que mide aproximadamente 1.5 metros de altura. El día de su desaparición vestía blusa negra, pants gris y tenis blancos con negro. No se indican señas particulares y objetos asociados.

"Se le vio por última vez en la alcaldía Coyoacán, desde ese momento se desconoce su paradero", indica el documento.

Su familia asegura que no había conflictos en casa, por eso creen que su ausencia es forzada y piden ayuda para encontrarla.

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