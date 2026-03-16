Metro CDMX: ¿Cómo Opera la Línea 2? Estaciones Abiertas y Cerradas Hasta Nuevo Aviso

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) informó que hoy 16 de marzo de 2026, día feriado, permanecerán cerradas varias estaciones de la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, por trabajos de remodelación, para que lo tomes en consideración, estas son:

San Antonio Abad.

Chabacano.

Viaducto.

Video: ¿Cuáles Estaciones de la Línea 2 del Metro Cerrarán el 16 y 17 de Marzo en CDMX?

Para apoyar la movilidad de los usuarios se ofrecerá el servicio con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en ambos sentidos del tramo Xola-Pino Suárez. El servicio será normal de Cuatro Caminos a Pino Suárez y de Xola a Tasqueña.

#AvisoMetro Con la finalidad de continuar con los trabajos de mejora en la Línea 2, el lunes 16 de marzo permanecerán cerradas las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, desde inicio de servicio.



Al ser día festivo, la operación de los trenes en la red iniciará a… pic.twitter.com/9xA0QOy3ci — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 13, 2026

La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 también permanece cerrada hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas:

Pino Suárez y Allende de Línea 2.

San Juan de Letrán de Línea 8.

Bellas Artes de Línea 2 y Línea 8.

#AvisoMetro: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 15, 2026

Noticia relacionada: ¿Por Qué Cerrará de Forma Indefinida la Estación San Antonio Abad de Línea 2 del Metro?

Cierre de la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro

Y a partir del martes 17 de marzo, la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, por lo que los trenes no harán ascenso ni descenso de pasajeros en dicha estación, en todo el horario de servicio.

El resto de las 23 estaciones de la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, estarán en funcionamiento durante los horarios especiales que aplican en la etapa actual de rehabilitación de la Línea 2.

También se informó que de lunes a viernes, a partir de las 22:00 horas se cerrarán las estaciones Chabacano y Viaducto, medida que también se aplicará los sábados a las 20:00 horas, y los domingos durante todo el horario de servicio.

A partir del martes 17 de marzo, la estación San Antonio Abad de la Línea 2, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Toma previsiones. #CuidarteEsParteDelViaje pic.twitter.com/NPdn5dRuD8 — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 14, 2026

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