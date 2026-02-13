Inicio Ciudad de México Viernes 13 en el Metro CDMX: ¿Que Pasó Hoy en la Línea A?

Viernes 13 en el Metro CDMX: ¿Que Pasó Hoy en la Línea A?

Usuarios del Metro CDMX se quejan del servicio en la Línea A; aquí te informamos qué pasó hoy, 13 de febrero de 2026

Estación Pantitlán de la Línea A del Metro CDMX

Una vez más, usuarios del Metro de la Ciudad de México (CDMX) se quejaron del servicio en la Línea A hoy, 13 de febrero de 2026; aquí te contamos qué pasó la mañana de este viernes.

¿Qué pasó este viernes 13 en el Metro CDMX?

En redes sociales, los usuarios del Metro CDMX reportaron retrasos en el paso de los trenes de hasta 20 minutos, por lo que se registró aglomeración en los andenes.

Algunos pasajeros reportaron que no había luz en los trenes de la Linea A, que va de Pantitlán a La Paz.

Video: ¿Qué Pasó Hoy en la Línea A del Metro CDMX? Usuarios Reportan Retrasos

En tanto, el Metro de la Ciudad de México confirmó que se registró alta afluencia de pasajeros no solo en la Línea A, sino también en las Líneas 2, 3, 12 y B.

De acuerdo con el Metro, la alta afluencia “puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje”.

Con información de N+.

Metro CDMX
