Viernes 13 en el Metro CDMX: ¿Que Pasó Hoy en la Línea A?

Una vez más, usuarios del Metro de la Ciudad de México (CDMX) se quejaron del servicio en la Línea A hoy, 13 de febrero de 2026; aquí te contamos qué pasó la mañana de este viernes.

¿Qué pasó este viernes 13 en el Metro CDMX?

En redes sociales, los usuarios del Metro CDMX reportaron retrasos en el paso de los trenes de hasta 20 minutos, por lo que se registró aglomeración en los andenes.

Algunos pasajeros reportaron que no había luz en los trenes de la Linea A, que va de Pantitlán a La Paz.

En tanto, el Metro de la Ciudad de México confirmó que se registró alta afluencia de pasajeros no solo en la Línea A, sino también en las Líneas 2, 3, 12 y B.

De acuerdo con el Metro, la alta afluencia “puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje”.

Comienza a registrarse afluencia alta en las Líneas 2, 3, 12, A y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje.

Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.

