Metro CDMX Hoy 24 de Abril 2026: Reportan Caos y Retrasos en Varias Líneas, ¿Qué Pasó?

Esta noche, usuarios del Metro CDMX reportan retrasos y aglomeraciones en diversas rutas del transporte, como la Línea B, que va de Buenavista a Ciudad Azteca; esto sabemos.

De acuerdo con los primeros reportes, las personas que usan esta ruta clave para llegar del Estado de México a la zona centro de la Ciudad de México, aseguran que no hay paso de trenes, por lo que el tiempo de espera es de hasta una hora.

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"Hace una hora no están dejando acceder a las estaciones de línea B , ¿que está pasando?", denunció un usuario.

Metro CDMX Línea B: Desalojan Estación Tepito por Falla Hoy 24 Abril 2026

¿Qué pasó en la Línea B del Metro hoy 24 abril 2026?

Los usuarios relataron que los desalojaron en la estación Tepito, no les dieron mayo explicación, solo que era necesario que salieran de las instalaciones porque no había servicio, así lo confirmó a N+, Darío, un joven cuyo destino es la estación Impulsora.

"Solo nos dijeron que teníamos que desalojar el Metro (Línea B), que está fuera de servicio. Llevamos una hora así", afirmó

En tanto, a través de redes sociales, las personas afectadas refieren que no están pasando trenes en la estación Oceanía, de hecho, están pidiendo a la gente que descienda.

"Están bajando a la gente y los trenes los están regresando a Ciudad Azteca", narró un usuario.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) dio detalles de qué está pasando en la Línea B del Metro CDMX:

"La marcha de los trenes es lenta en la Línea B, se realiza el retiro de un tren para revisión", afirmó.

Por ello, pidieron a las personas usuarias atender las indicaciones del personal y permitir el cierre de puertas. No obstante, los pasajeros aseguran que el servicio está prácticamente detenido en toda la Línea B, por lo que no es una buena opción para desplazarse hacía la zona de San Juan de Aragón, Impulsora, Río de los Remedios y Ciudad Azteca.

"Está colapsada la Línea B del Metro. No pasan trenes para ambas direcciones", comentan

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