Rescate en la Línea B del Metro CDMX: ¿Qué Pasó en la Interestación Olímpica–Plaza Aragón?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) realizó un nuevo rescate: el de un perro que se encontraba en la zona de vías en la Línea B, que corre de Ciudad Azteca a Buenavista.

Los hechos ocurrieron la mañana de hoy, 15 de abril de 2026, en la interestación Olímpica-Plaza de Aragón, informó el Metro CDMX.

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Canino, sin lesiones aparentes

En redes sociales, el director del Metro capitalino, Adrián Rubalcava, informó que al ser detectado el canino en la zona de vías, de inmediato se coordinó un corte de corriente para llevar a cabo las maniobras de forma segura.

Informó que el perro fue rescatado sin lesiones aparentes y trasladado a un cubículo de la estación Plaza Aragón.

Además, dio a conocer que el lomito será trasladado al Centro de Transferencia Canina (CTC) del Metro para su valoración y atención médica. “En el Metro, cuidarlos también es parte del viaje”, agregó el funcionario.

Lomito rescatado en el Metro de la CDMX. Foto: X @AdrianRubalcava

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¿Qué es el CTC?

El CTC del Metro es un espacio para el cuidado integral de los perros que son rescatados en las zonas de vías de las 12 Líneas que integran la red. Fue inaugurado el 18 de julio de 2017.

En ese sitio, los canes reciben atención médico veterinaria, pues en diversas ocasiones presentan lesiones derivadas del contacto con los equipos electrificados de las vías.

Posteriormente, los animales entran a un proceso de adopción. “Los lomitos del CTC que están listos para ser adoptados han recibido un proceso de socialización y están listos para ingresar a un hogar y de tal forma convertirse en los amigos más fieles de casa”, indicó el Centro.

El CTC se localiza en Avenida de las Culturas S/N, colonia el Rosario, alcaldía Azcapotzalco, y está abierto de lunes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas.

La ciudadanía puede visitar el albergue y pasar tiempo con los cachorros; además, el Centro recibe donaciones como: alimento, collares, correas, platos metálicos, productos de limpieza, juguetes, materiales reciclados como cobijas, suéteres, calcetines de bebe, así como materiales de curación (gasas, medicamentos, jeringas, alcohol y algodón).

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Con información de N+.

spb