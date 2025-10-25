Llaman a Proteger a Perros y Negros Gatos en Octubre y Noviembre: "Su Vida No Es Un Ritual"

En los meses de octubre y noviembre, sobre todo en la celebración de Halloween y el Día de Muertos, aumentan los sacrificios de animales, en especial de gatos y perros negros.

Ante ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México hizo un llamado para proteger a los animales de compañía para evitar sean maltratados y sacrificados.

En los meses de octubre y noviembre se incrementan los riesgos de rituales que involucran maltrato y sacrificio de animales, particularmente de perros y gatos negros

La dependencia capitalina señaló que estos actos provocan sufrimiento, dolor y pueden causar la muerte de estos seres sintientes, lo que constituye delitos castigados por la ley.

¿Qué medidas tomar para proteger a nuestros gatos y perros?

La Policía capitalina hizo tres recomendaciones durante estas fechas para evitar que los gatos y perros negros sean presa de maltrato y rituales:

Evitar dar en adopción a animales de compañía de color negro, a menos de que sean personas de total confianza o a refugios certificados.

No dejar salir solos a los animales y tenerlos vigilados en patios y azoteas.

Reportar cualquier situación sospechosa: venta ilegal, extracción o traslado inusual de aminales o posibles casos de maltrato.

Además, puso a disposición el número telefónico 55 5208 9898 o la cuenta oficial en X @SSC_CDMX y recordó que la atención y la denuncia pueden salvar vidas.

