Llaman a Proteger a Perros y Negros Gatos en Octubre y Noviembre: "Su Vida No Es Un Ritual"
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señaló que en estos meses aumentan los riesgos de rituales que implican maltrato y sacrificio de animales
En los meses de octubre y noviembre, sobre todo en la celebración de Halloween y el Día de Muertos, aumentan los sacrificios de animales, en especial de gatos y perros negros.
Ante ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México hizo un llamado para proteger a los animales de compañía para evitar sean maltratados y sacrificados.
En los meses de octubre y noviembre se incrementan los riesgos de rituales que involucran maltrato y sacrificio de animales, particularmente de perros y gatos negros
La dependencia capitalina señaló que estos actos provocan sufrimiento, dolor y pueden causar la muerte de estos seres sintientes, lo que constituye delitos castigados por la ley.
¿Qué medidas tomar para proteger a nuestros gatos y perros?
La Policía capitalina hizo tres recomendaciones durante estas fechas para evitar que los gatos y perros negros sean presa de maltrato y rituales:
- Evitar dar en adopción a animales de compañía de color negro, a menos de que sean personas de total confianza o a refugios certificados.
- No dejar salir solos a los animales y tenerlos vigilados en patios y azoteas.
- Reportar cualquier situación sospechosa: venta ilegal, extracción o traslado inusual de aminales o posibles casos de maltrato.
Además, puso a disposición el número telefónico 55 5208 9898 o la cuenta oficial en X @SSC_CDMX y recordó que la atención y la denuncia pueden salvar vidas.
