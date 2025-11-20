Llena de Alegría a Haitianos en México Pase de su Selección al Mundial

La noche del martes concluyeron las eliminatorias para el Mundial de Futbol del próximo año, 42 equipos obtuvieron ya su pase directo y 6 más lo buscarán en juegos de repechaje.

Entre las sorpresas destacan la clasificación directa de Curazao, un pequeño país perteneciente al reino de Países Bajos, ubicado cerca de la costa venezolana del Caribe, con apenas 150 mil habitantes, que por primera vez jugará un Mundial gracias al empate a cero contra Jamaica en Kingston.

Curazao lleva apenas 15 años afiliado a la FIFA y su técnico, el neerlandés Dick Advocaat, de 78 años de edad, sería el entrenador más longevo de la competencia.

Haití

También se confirmó el pase de la selección de Haití, un país severamente castigado por la violencia política y la delincuencia, que disputará su segundo certamen desde 1974.

La selección nacional de Haití volverá a jugar un mundial de futbol después de 52 años de su última participación.

La noche del martes clasificó como líder de su grupo sin poder jugar un solo partido como local debido a la inestabilidad política y al predominio de las pandillas.

Video: Alegría Mundialista Alcanza a Haitianos Asentados en México: "Estoy Muy Contento"

Alegría en México

Su hazaña deportiva no solo llenó de alegría las calles de Puerto Príncipe, en México también hubo expectativa y celebración.

Obinson Samedy, un haitiano en México, expresó su alegría:

Estoy muy contento porque ya calificó Haití para participar en el Mundial anoche cuando iba a comenzar el partido, yo dije ya yo no voy a comer, metimos dos a cero a Nicaragua, ganamos la victoria

Obinson Samedy lleva 2 años viviendo en México, actualmente trabaja en la Central de Abasto cargando cajas de ajo, dice que ahora su motivación es la posibilidad de ver a su selección en vivo.

Estoy muy contento porque yo salí de mi país, me recibe aquí México me trataron muy bien y seguir aquí luchando y trabajando y estamos bien pero en Copa Mundial, una parte haitiano una parte en México, yo tengo que ir a ver a mi jugador favorito, que es Ricardo

México, refugio para haitianos que abandonaron la idea de migrar a EUA

La Ciudad de México se convirtió en el refugio de cientos de haitianos que abandonaron la idea de migrar a Estados Unidos y dicen que la inconformidad inicial de algunos mexicanos con su presencia se transformó en satisfacción al confirmar que son trabajadores, no son delincuentes y su único objetivo es cumplir sus sueños.

Michel Joseph, otro haitiano en México indicó:

Estoy bien en México, estoy muy lejos de mi país, pero estoy contento, todos los haitianos, vengan a ver cómo es el lugar también. Mi sueño quedarme aquí para hacer un negocio, hacer mi trámite para traerme a todos, a mi familia, mi hermana, mi papá, mi mamá

“Yo nunca he pensado que iba a ver a mi país jugando en el Mundial ya este año 2026 lo voy a ver, yo quiero ir aquí a la cancha a ver a Haití jugando el Mundial”, expresó Obinson Samedy.

Historias recomendadas:

Con información de Dafne Mora y Víctor Olvera

LECQ