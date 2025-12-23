Clima en CDMX: ¿A qué Hora Lloverá Mañana, Miércoles 24 de Diciembre?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que desde este martes 23 y hasta el jueves 25 de diciembre se mantendrán condiciones de lluvias en la Ciudad de México, lo que favorecerá la presencia de nubosidad y descenso en las temperaturas, principalmente durante las tardes y noches.

De acuerdo con el pronóstico, este miércoles 24 de diciembre, día en que se celebrará la Nochebuena, se prevén lluvias por la tarde, acompañadas de temperaturas que oscilarán entre los 20 y 22 grados centígrados, lo que generará un ambiente templado durante las horas diurnas. Sin embargo, conforme avance la noche, las precipitaciones continuarán y el termómetro descenderá hasta ubicarse entre los 10 y 12 grados, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el frío.

También habrá lluvia el próximo 25 de diciembre

Para el jueves 25 de diciembre, el SMN detalló que durante la mañana se registrarán temperaturas mínimas de 9 a 11 grados centígrados, con un ambiente frío. Por la tarde, se espera nuevamente la presencia de lluvias, con temperaturas máximas de 19 a 21 grados, mientras que durante la noche el clima será fresco, con valores de 10 a 12 grados, aunque sin probabilidad de precipitación.

El organismo indicó que será hasta el viernes 26 de diciembre cuando las condiciones lluviosas comiencen a disminuir en la capital del país. Para ese día, se pronostican temperaturas matutinas de 7 a 9 grados centígrados, siendo el periodo más frío de la semana. En contraste, por la tarde se espera un ambiente templado, con temperaturas de 20 a 22 grados, y por la noche el termómetro volverá a descender a entre 10 y 12 grados.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN y de Protección Civil.

