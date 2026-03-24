¿Habrá Lluvia Hoy 24 de Marzo de 2026 en CDMX? Así Estará el Clima este Martes
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Así el pronóstico del clima para este martes, 24 de marzo de 2026, en la CDMX
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Este martes, 24 de marzo de 2026, así estará el clima en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos si se esperan lluvias hoy en la capital del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que hoy por la mañana, habrá cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente frío a fresco con posibles bancos de niebla. Por la tarde, ambiente templado a cálido en la Ciudad de México y en el Estado de México.
- La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 23 a 25 °C.
- Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 19 a 21 °C.
Además de viento de componente norte de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
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¿Habrá lluvias hoy en la CDMX?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que hoy la capital de país amaneció con ambiente frío a muy frío y cielo medio nublado; después del mediodía se prevé ambiente cálido.
Por la tarde, habrá ambiente templado a cálido con posibilidad de chubascos en la Ciudad de México y en el Estado de México; ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, de acuerdo a los reportes del SMN.
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Con información de N+
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