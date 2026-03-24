Lluvia y Bajas Temperaturas Congelarán la CDMX Hoy 24 de Marzo: Hay Doble Alerta para Estas Alcaldías

Lluvia y Bajas Temperaturas Hoy en CDMX: Activan Doble Alerta para Estas Alcaldías
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Las autoridades de la CDMX emitieron Alerta Amarilla y Naranja en 6 alcaldías por bajas temperaturas para la madrugada y mañana del miércoles 25 de marzo
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La lluvia y las bajas temperaturas estraán presentes hoy en la CDMX. La secretaría de Gestión Integral y Protección Civil emitió doble alerta: Amarilla y Naranja por bajas temperaturas para esta noche y madrugada del miércoles 25 de marzo 2026.
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Alerta Amarilla
Esta alerta preventiva que se emite por lluvias fuertes, viento o granizo puede causar afectaciones, pero no de gravedad. Se activó en las alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Xochimilco
Alerta Naranja
Esta alerta preventiva es de nivel de riesgo alto por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles.
- Tlalpan
Lluvia hoy
En tanto, esta tarde ya se registran lluvias y chubascos en Iztapalapa, lluvias ligeras en Coyoacán, Iztacalco, y lloviznas en Miguel Hidalgo. Se espera que las lluvias persistan durante el día en la Ciudad de México.
En tanto, la Conagua alerta de fuertes lluvias en las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras.
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