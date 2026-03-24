Inicio Ciudad de México Lluvia y Bajas Temperaturas Hoy en CDMX: Activan Doble Alerta para Estas Alcaldías 

Lluvia y Bajas Temperaturas Hoy en CDMX: Activan Doble Alerta para Estas Alcaldías 

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Las autoridades de la CDMX emitieron Alerta Amarilla y Naranja en 6 alcaldías por bajas temperaturas para la madrugada y mañana del miércoles 25 de marzo

Lluvia y Bajas Temperaturas Congelarán la CDMX Hoy 24 de Marzo: Hay Doble Alerta para Estas Alcaldías

Lluvia y Bajas Temperaturas Congelarán la CDMX Hoy 24 de Marzo: Hay Doble Alerta para Estas Alcaldías. Foto: Cuartoscuro

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La lluvia y las bajas temperaturas estraán presentes hoy en la CDMX. La secretaría de Gestión Integral y Protección Civil emitió doble alerta: Amarilla y Naranja por bajas temperaturas para esta noche y madrugada del miércoles 25 de marzo 2026.

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Alerta Amarilla

Esta alerta preventiva que se emite por lluvias fuertes, viento o granizo puede causar afectaciones, pero no de gravedad. Se activó en las alcaldías:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Xochimilco 

Alerta Naranja

Esta alerta preventiva es de nivel de riesgo alto por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles.

  • Tlalpan

Lluvia hoy

En tanto, esta tarde ya se registran lluvias y chubascos en Iztapalapa, lluvias ligeras en Coyoacán, Iztacalco, y lloviznas en Miguel Hidalgo. Se espera que las lluvias persistan durante el día en la Ciudad de México.

En tanto, la Conagua alerta de fuertes lluvias en las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras.

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