Lluvia y Bajas Temperaturas Congelarán la CDMX Hoy 24 de Marzo: Hay Doble Alerta para Estas Alcaldías

La lluvia y las bajas temperaturas estraán presentes hoy en la CDMX. La secretaría de Gestión Integral y Protección Civil emitió doble alerta: Amarilla y Naranja por bajas temperaturas para esta noche y madrugada del miércoles 25 de marzo 2026.

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Alerta Amarilla

Esta alerta preventiva que se emite por lluvias fuertes, viento o granizo puede causar afectaciones, pero no de gravedad. Se activó en las alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco

Alerta Naranja

Esta alerta preventiva es de nivel de riesgo alto por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles.

Tlalpan

Lluvia hoy

En tanto, esta tarde ya se registran lluvias y chubascos en Iztapalapa, lluvias ligeras en Coyoacán, Iztacalco, y lloviznas en Miguel Hidalgo. Se espera que las lluvias persistan durante el día en la Ciudad de México.

En tanto, la Conagua alerta de fuertes lluvias en las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras.

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