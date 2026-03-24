Repechaje UEFA: Fecha y Horarios en México para los Partidos de Repesca al Mundial 2026

La Fecha FIFA de marzo definirá a los últimos equipos clasificados para el Mundial 2026. Luego de que se llevara a cabo el sorteo para la fase de grupos en diciembre de 2025, quedaron únicamente seis cupos, los cuales serán llenados tras los compromisos internacionales a finales de este mes de marzo. De esos seis boletos restantes, dos irán para las escuadras que disputarán el Repechaje Intercontinental en México y cuatro serán para selecciones europeas (UEFA).

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En ese sentido, son dieciséis selecciones europeas que pelearán por los cuatro boletos del Repechaje UEFA para definir a los últimos invitados a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las selecciones participantes son: Turquía, Rumania, Chequia, Irlanda, Dinamarca, Macedonia del Norte, Italia, Irlanda del Norte, Polonia, Albania, Eslovaquia, Kosovo, Ucrania, Suecia, Gales y Bosnia y Herzegovina.

Fechas, Horarios y formato del Repechaje UEFA rumbo al Mundial 2026

Los 16 equipos participantes del Repechaje UEFA están divididos en 4 llaves de 4 equipos cada una, es decir que cada llave empezará desde semifinales. Los ganadores de las semifinales se enfrentarán en la final de su respectiva llave y le vencedor de cada llave obtendrá el boleto al Mundial 2026. Aquí te dejamos las fechas, horarios y el formato de la repesca europea:

Llave A

Gales vs Bosnia y Herzegovina - 26 de marzo - 1:45 pm

Italia vs Irlanda del Norte - 26 de marzo - 1:45 pm

Final de la Llave A - 31 de marzo (El ganador de esta llave irá al Grupo B del Mundial junto a Canadá, Qatar y Suiza)

Llave B

Ucrania vs Suecia - 26 de marzo - 1:45 pm

Polonia vs Albania - 26 de marzo - 1:45 pm

Final Llave B - 31 de marzo (El ganador de esta llave irá al Grupo F del Mundial junto a Países Bajos, Japón y Túnez)

Llave C

Eslovaquia vs Kosovo - 26 de marzo - 1:45 pm

Turquía vs Rumania - 26 de marzo - 11:00 am

Final Llave C - 31 de marzo (El ganador de esta llave irá al Grupo D del Mundial junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia)

Llave D

República Checa vs Irlanda - 26 de marzo - 1:45 pm

Dinamarca vs Macedonia del Norte - 26 de marzo - 1:45 pm

Final Llave D - 31 de marzo (El ganador de esta llave irá al Grupo A del Mundial junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur)

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DB