Clasificatoria para el Mundial 2026: ¿A Qué Hora y Cuándo Son Partidos de Repechaje en México?

La Fecha FIFA de marzo definirá a los últimos equipos clasificados para el Mundial 2026. Luego de que se llevara a cabo el sorteo para la fase de grupos en diciembre de 2025, quedaron únicamente seis cupos, los cuales serán llenados tras los compromisos internacionales a finales de este mes de marzo. De esos seis boletos restantes, cuatro serán para selecciones europeas (UEFA) y dos irán para las escuadras que disputarán el Repechaje Intercontinental en México.

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En ese sentido, son seis selecciones las que pelearán por los dos boletos que se decidirán en las ciudades de Guadalajara y Monterrey, las cuales albergarán dos partidos cada una para definir a los últimos invitados a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las selecciones participantes son: Nueva Caledonia, Jamaica, Surinam, Bolivia, Irak y República Democrática del Congo, estas dos últimas ya clasificadas para la final del repechaje.

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Fecha y Horario de los Partidos del Repechaje en México

Los enfrentamientos para el Repechaje Intercontinental se jugarán de la siguiente manera. Aquí te dejamos las fechas, horarios y sedes de esos encuentros:

Bolivia vs Surinam - 16:00 horas - jueves 26 de marzo - Estadio Monterrey

Nueva Caledonia vs Jamaica - 21:00 horas - jueves 26 de marzo - Estadio Guadalajara

República Democrática del Congo vs Ganador de Jamaica/Nueva Caledonia - 15:00 horas México - martes 31 de marzo - Estadio Guadalajara

Irak vs Ganador de Bolivia/Surinam - 21:00 horas México - martes 31 de marzo - Estadio Monterrey

Recordemos que el ganador de la Llave A (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo) irá al Grupo K del Mundial 2026 que compartirá con Portugal, Colombia y Uzbekistán. Por su parte, la selección ganadora de la Llave B (Bolivia, Surinam o Irak), asistirá a la Copa del Mundo como parte del Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.

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DB