Baseball Champions League México 2026: ¿Cuándo Empieza y Cuál es el Formato?

Equipos campeones procedentes de seis países participarán en el Baseball Champions League 2026, torneo que se disputará en la Ciudad de México. Novenas representanes de las ligas de México, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Estados Unidos y China Taipéi, que fungirá como invitado, protagonizarán la tercera edición del torneo que organiza la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC por sus siglas en inglés) en conjunto con la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Noticia recomendada: Muere Jorge Coch, Exjugador de Toluca y Puebla, a los 78 Años de Edad

“Este evento va creciendo gradualmente y dará mucho de qué hablar a nivel competitivo. De manera particular, y como gran novedad para esta edición de la BCL, recibimos con gran satisfacción a los CPBL Brothers, equipo de mucha tradición de China Taipéi que elevará el nivel del torneo”, dijo Horacio de la Vega, Presidente Ejecutivo de la Liga Mexicana de Beisbol, durante el anuncio del torneo en el mes de enero.

¿Qué formato de competencia tendrá el Baseball Champions League 2026?

En un principio se anunció que el torneo se dividiría en dos grupos, el Grupo 1 estaría integrado por México, Estados Unidos y Venezuela; mientras que el Grupo 2 lo conformarían Cuba, China Taipéi y Nicaragua. El líder de cada grupo avanzaría directo a las semifinales, mientras que segundos y terceros lugares de cada sector disputarían un duelo de eliminación por el pase a las semifinales.

Sin embargo, este lunes 23 de marzo Guillermo Ramírez, Comisionado de la Baseball Champions League, mencionó que el formato de competencia cambió a un Round Robin (todos contra todos) y los mejores dos equipos disputarán la final. La gran final se llevará a cabo el domingo 29 de marzo.

¿Cuándo empieza el Baseball Champions League 2026?

Los Diablos Rojos del México son los vigentes campeones de la Baseball Champions League, torneo que ganaron en 2025 luego de vencer en la gran final a los Leñadores de Las Tunas, de Cuba. Este 2026, el certamen se disputará del 24 al 29 de marzo en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Noticias recomendadas:

DB