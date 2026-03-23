Fallece Santiago Castrillón, Jugador de Futbol en Colombia, en Pleno Partido; Esto Sabemos

El futbolista colombiano Santiago Castrillón, de 18 años de edad, perteneciente a la división juvenil del club Millonarios en Colombia, murió en Bogotá un día después de sufrir un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub-20, según informó el equipo. De acuerdo con la información proporcionada por el equipo de Millonarios en un comunicado, el hecho ocurrió el sábado 21 de marzo cuando el jugador se desplomó en pleno partido contra Santa Fe, tras lo cual "fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad al norte de la ciudad donde fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular".

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Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos médicos, no logró recuperarse y falleció el domingo por la noche en compañía de su familia, compañeros y amigos. "Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto (...) Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros", expresó el club en un mensaje, en el que despidió a su "número 10".

El futbol colombiano está de luto

La muerte de Castrillón ha provocado múltiples reacciones en el entorno del futbol colombiano. El veterano y legendario delantero Radamel Falcao, quien volvió al equipo en enero, escribió en redes sociales: "Hoy nos embarga una profunda tristeza. Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante. Lo despedimos con el corazón partido, pero también con la firme promesa de seguir luchando por aquello que tanto anhelaba".

Por su parte, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) lamentó el fallecimiento del jugador, oriundo de Bucaramanga, quien había sido convocado recientemente a la selección sub-19, "Santiago será recordado por su pasión por el fútbol, su entrega en cada oportunidad y la alegría con la que vivía el juego. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y a todo su entorno en este difícil momento. Nos unimos en solidaridad y elevamos una oración por su descanso", se lee en el comunicado.

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DB