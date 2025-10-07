¿Lluvias en CDMX Este 2025 Fueron Históricas? Esto Dicen Autoridades

Las autoridades capitalinas declararon que las precipitaciones de septiembre de 2025 superaron los máximos históricos registrados en la Ciudad de México. Esta afirmación se realizó tras las inundaciones que afectaron diversas colonias durante la semana pasada.

Sin embargo, los registros oficiales de la Comisión Nacional del Agua presentan datos que contradicen esta declaración. Según la información histórica de precipitación acumulada desde 1985, septiembre de 2025 no alcanzó niveles récord.

Video: Datos de Conagua Revelan que las Lluvias de 1998 Superan a Septiembre del 2025.

Los datos de Conagua revelan que septiembre de 1998 continúa siendo el mes más lluvioso de los últimos 40 años, con más de 257 milímetros acumulados. Esta cifra representa el máximo histórico documentado para ese mes en las últimas cuatro décadas.

El segundo registro más alto corresponde a septiembre de 2009, cuando las lluvias intensas alcanzaron 227.8 milímetros acumulados. Ese año también se caracterizó por precipitaciones significativas que impactaron la capital del país.

En comparación, septiembre del año 2024 registró 159.6 milímetros de lluvia acumulada, una cifra considerablemente menor a los años récord pero dentro de los rangos normales para la temporada.

Para septiembre de 2025, las lluvias acumuladas alcanzaron 196.7 milímetros. Si bien este dato representa un nivel alto de precipitación, se encuentra aproximadamente 60 milímetros por debajo del máximo histórico de 1998 y también inferior al registro de 2009.

Los datos posicionan a septiembre de 2025 como un mes con precipitación superior al promedio y notablemente más lluvioso que el año anterior, con un incremento de 37.1 milímetros respecto a 2024. No obstante, no constituye un récord histórico según los registros meteorológicos disponibles.

Las inundaciones registradas la semana pasada evidenciaron el impacto de las precipitaciones intensas en la infraestructura urbana, independientemente de si representaron o no un máximo histórico.

