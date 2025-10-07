Jazlyn Azulet, Bebé de Explosión en Iztapalapa, Recibe Injertos en Manos, Piernas y Cabeza

La bebé Jazlyn Azulet, de 2 años, víctima de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, CDMX, recibió una primera cirugía de injertos en manos, piernas y cabeza, con “resultados favorables”; así lo informó en un comunicado hoy 7 de octubre de 2025 la Fundación Michou y Mau para niños quemados.

Comienza proceso de rehabilitación física

De esta forma, la pequeña Jazlyn ha comenzado su proceso de rehabilitación física tras una exitosa cirugía de injertos. El último reporte precisa que su recuperación ha sido favorable y esto daría esperanzas a su familia, que perdió a Alicia Matías, su valiente abuelita, que dio su vida por ella.

Gracias a su buena evolución ha iniciado ya su proceso de rehabilitación física para recuperar la movilidad en sus extremidades

Jazlyn Azulet sigue hospitalizada en el Shriners for Children en Galveston, Texas

Permanece hospitalizada en el Shriners for Children en Galveston, Texas, tras sufrir quemaduras de segundo y tercer grado. Cabe recordar que la menor de edad había sido atendida previamente en el Centro Médico Siglo XXI, donde los médicos estabilizaron su estado antes de autorizar el traslado aéreo.

La “abuela heroína”, Alicia Matías Teodoro, se hizo viral por cubrirla con su cuerpo durante el estallido y murió días después por la gravedad de sus heridas.

Sigue en 31 la cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa

El sábado 5 de octubre de 2025, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México actualizó la cifra de las víctimas por la explosión de pipa de gas en Iztapalapa el 10 de septiembre.

El número de personas que ha perdido la vida por la tragedia se mantiene en 31.

12 personas siguen hospitalizadas.

41 ya fueron dadas de alta.

La dependencia reiteró su apoyo y cercanía con las familias afectadas, así como con las personas que continúan en atención médica.

Localizan a familiares de fallecidos

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó este viernes que fueron localizados los familiares de Gilberto Aarón León Méndez, una de las víctimas mortales de la explosión.

Respecto a otra de las víctimas, Laura Lorena Barrera de la Torre, quien resultó lesionada en el mismo accidente y falleció posteriormente en un hospital, la Fiscalía de la CDMX también brinda acompañamiento integral a sus familiares.

En este caso, la dependencia cubrió los gastos de traslado y hospedaje de sus allegados para que pudieran acudir a la Ciudad de México a recibir el cuerpo y realizar, de manera gratuita, los servicios funerarios correspondientes.

