Lluvia Hoy en CDMX: Alcaldías Afectadas y Trenes Lentos en Varias Líneas del Metro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina informó esta noche del 4 de febrero de 2026, que se registran lluvias y chubascos en distintas alcaldías de la Ciudad de México.

Video. Lluvia Hoy en CDMX: Así se Ven las Calles en Distintas Zonas de la Capital



Seguirán lluvias en la CDMX el jueves 5 de febrero 2026

Ve en el gráfico, el #PronósticoDelTiempo para mañana, jueves, en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ pic.twitter.com/wCHz0fAdbJ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 5, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se esperan más lluvias para las próximas horas del jueves 5 de febrero de 2026. Estas son las alcaldías de CDMX donde se pronostican aguaceros.



¿Cuándo dejará de llover hoy en la CDMX?

A las 19:10 horas, se observan #lluvias y chubascos en @AzcapotzalcoMx, @Alc_Iztapalapa, @IztacalcoAl, @AlcaldiaMHmx, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl, @A_VCarranza y @XochimilcoAl; lluvias ligeras y lloviznas se presentan en el resto de la ciudad.



Se prevé que las condiciones para… pic.twitter.com/zJFgUgKbPi — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 5, 2026

A las 19:10 horas, autoridades capitalinas informaron que se observan lluvias y chubascos en:

Lluvia afecta circulación de vehículos

19:25 Asentamientos al cruce con semáforos en Eje 2 Norte de Guerrero hacia Circuito Interior, continúa #Lluvia en la zona. pic.twitter.com/76QYjTh7cs — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 5, 2026

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de sus redes sociales, aseguró que debido a la presencia de lluvias en la CDMX hay asentamientos viales.

A las 19:25, se reportaron asentamientos viales al cruce con semáforos en Eje 2 Norte de Guerrero hacia Circuito Interior.

Las lluvias caen ligeras y se presentan en el resto de la ciudad. Se prevé que las condiciones para lluvias continúen durante la noche en la Ciudad de México.

Av. Ejército Nacional Mexicano con carga vehicular de Gutenberg a Calz. Gral. Mariano Escobedo. pic.twitter.com/0MtjD5CfcB — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 5, 2026

A las 19:54, afectaciones en Avenida Ejército Nacional Mexicano con carga vehicular de Gutenberg a Calzada General Mariano Escobedo.

¿Cuáles son las alcaldías de CDMX dónde se registran lluvias?

¿Dónde hay afectaciones por lluvias en el Metro de la CDMX?

Por su parte, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) dio a conocer que debido a la lluvia que se registra en la capital del país, la noche de hoy 4 de febrero de 2026, se activó la marcha de seguridad en al menos cuatro líneas del Metro de la CDMX.

MetroAlmomento

Por lluvia en distintos puntos de la ciudad, los trenes de las Líneas 2, 4, 12 y B avanzan a menor velocidad. Esta medida es preventiva para mantener la seguridad durante el trayecto.

Toma previsiones y considera tiempos adicionales. — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 5, 2026

¿Cuáles son las líneas del Metro de la CDMX afectadas por lluvia?

Se ha visto afectado el avance de los trenes de las Líneas 2, 4, 12 y B del Metro de la CDMX, ya que avanzan a menor velocidad debido a la lluvia.

Emiten aviso especial por clima en la CDMX

Además de las alertas por frío, se emitió un aviso especial sobre condiciones meteorológicas en la Ciudad de México para las próximas horas. Se espera que para este jueves se registre un descenso en la temperatura, así como presencia de lluvias ligeras.

Temperaturas más bajas se prevén madrugada del viernes 6

Las temperaturas más bajas se prevén durante la madrugada del viernes 6 de febrero. En tanto, para la madrugada y la mañana del fin de semana, el ambiente será de frío a muy frío, con posible registro de temperaturas de cero a 6 grados. Incluso podrían registrarse heladas en zonas altas de la capital del país.

