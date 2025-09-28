Lluvia en CDMX "Rompió Todos Los Pronósticos", dice Brugada; Iztapalapa, la Más Afectada.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que la intensa lluvia registrada la noche del sábado 27 de septiembre superó todos los pronósticos y dejó fuertes afectaciones en cinco alcaldías, principalmente en Iztapalapa.

De acuerdo con el reporte, en esa demarcación al oriente de la capital del país se tuvo la mayor precipitación, con 90.75 milímetros en la Estación de Rebombeo-La Quebradora, 76.4 mm en Lomas de Zaragoza, 73.75 mm en Ejército de Oriente y 60.5 mm en Cárcel de Mujeres.

La lluvia de esta noche rompió todos los pronósticos

Mientras que en Tláhuac, la Estación San José reportó 62 mm y la Planta Santa Catarina 51.5 mm. Y en la alcaldía Venustiano Carranza la Estación Churubusco Lago alcanzó 69 mm.

Vamos a continuar el respaldo en todas las alcaldías que registraron lluvias intensas

Las colonias más impactadas en Iztapalapa:

La Unidad Habitacional Vicente Guerrero,

Ejército de Oriente

La Nopalera

La Colmena

Ampliación Santiago Acahualtepec

Santa Cruz Acalpixca

anta Martha Acatitla

Desarrollo Urbano Quetzalcóatl.

En Tláhuac se reportaron daños en San Juan Ixtayopan y San José, y en Gustavo A. Madero en San Juan de Aragón 4ª y 5ª sección, así como en Villa de Aragón.

Lluvia de 12 mil albercas olímpicas

Brugada detalló que la lluvia acumulada equivale a 30 millones de metros cúbicos de agua, es decir, más de 12 mil albercas olímpicas.

Durante la noche del 27 de septiembre, el volumen de las lluvias registradas en toda la capital fue de más de 19.1 millones de metros cúbicos y el nivel máximo de precipitación alcanzado se presentó en las estaciones pluviométricas: Rebombeo la Quebradora con 90 mm, Lomas de Zaragoza, 76.40 mm y Ejercito de Oriente con 73.75 mm, en la alcaldía Iztapalapa.

Ante esta situación, cuerpos de emergencia como la Secretaría de Obras y Servicios, Bomberos, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y SEGIAGUA, entre otros, trabajan en el desalojo de agua en calles y viviendas.

La Jefa de Gobierno afirmó que más de 90 bomberos, 156 elementos de SEGIAGUA, así como personal policial y de protección civil, participan en las labores de apoyo.

Hasta la madrugada de este 28 de septiembre no se contaba con un número preciso de afectados, pero las autoridades realizan un censo para determinarlo.

Saldo inicial de 293 viviendas inundadas

Hasta las 23:00 horas del 27 de septiembre, el gobierno de la Ciudad de México registró afectaciones a unas 293 viviendas, así como 10 árboles y 2 postes caídos.

Además de las inundaciones en casas, se registraron diversos vehículos anegados, al menos 68 encharcamientos, además de caídas de árboles y postes de energía eléctrica, se indicó en un comunicado.

Debido a las precipitaciones, diversos servicios del transporte público se vieron afectados, entre ellos el Metro, el Cablebús y camiones que quedaron atrapados en vialidades.

En Santa María Atzahuacán, alcaldía Iztapalapa, se reportó que el vaso regulador de la zona de La Quebradora se desbordó y afectó severamente el área. Autos bajo el agua, residentes evacuados y viviendas con anegaciones son muestra del alcance de los daños.

