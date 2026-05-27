Cynthia Erivo Confiesa Cómo le Afectaron las Críticas sobre su Relación con Ariana Grande

La actriz Cynthia Erivo habló abiertamente por primera vez sobre el impacto emocional que tuvieron las críticas y comentarios en redes sociales sobre su relación con Ariana Grande durante la promoción de Wicked.

En una entrevista con Variety, Erivo aseguró que muchos de los ataques y burlas que recibió estaban relacionados con prejuicios hacia las mujeres negras y con la percepción pública de su apariencia física.

¿Qué dijo Cynthia Erivo?

“Creo que todavía no hemos asimilado realmente la naturaleza insidiosa de cómo vemos a las mujeres negras. Y estoy segura de que la gente leerá esto y pensará: ‘Ay, por favor, no se trata de eso’. Pero sí se trata de eso”, expresó la actriz.

La intérprete explicó que los comentarios no solo cuestionaban su amistad con Grande, sino también la forma en que era percibida físicamente frente a su coprotagonista.

“Porque eso era lo que se estaba ridiculizando. Era mi físico; era mi figura; era el hecho de que estuviera rapada; era mi apariencia. Y debido a eso, existía la suposición de que yo era más grande que mi coprotagonista y, por lo tanto, tenía que ser la controladora o la protectora”, añadió.

Las declaraciones de Erivo llegan después de que, durante la gira promocional de Wicked, varios momentos virales entre ambas actrices provocaran especulaciones y memes en redes sociales. Uno de los episodios más comentados ocurrió en Singapur, cuando la actriz intervino para proteger a Ariana Grande de un fan que se acercó de forma agresiva, situación que generó comentarios que la describían como la “guardaespaldas” de la cantante.

¿Cómo es la relación entre Cynthia Erivo y Ariana Grande?

Pese a la controversia, Cynthia Erivo dejó claro que su amistad con Ariana Grande es genuina y que ambas construyeron una relación muy cercana durante los años que trabajaron juntas en la adaptación cinematográfica de Wicked.

“Creo que la gente no creía realmente que fuéramos amigas”, dijo Erivo, quien también reveló que ambas se escriben mensajes prácticamente todos los días.

La actriz también confesó que toda la exposición mediática y las críticas llegaron a afectarla emocionalmente, al grado de hacerla replantearse cuánto quería exponerse públicamente durante la temporada de premios de Wicked: For Good.