Cynthia Erivo Confiesa Cómo le Afectaron las Críticas sobre su Relación con Ariana Grande

Cynthia Erivo habló sobre las críticas que recibió durante la promoción de Wicked junto a Ariana Grande.

Cynthia Erivo Rompe Silencio Críticas Ariana Grande WickedFoto: GettyImages

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Cynthia Erivo revela el impacto emocional de las críticas racistas sobre su relación con Ariana Grande durante la promoción de Wicked. Descubre cómo enfrentó los prejuicios.

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