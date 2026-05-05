Lluvia 'Refresca' CDMX Hoy: Cae Tormenta Eléctrica con Granizo en Medio de Segunda Onda de Calor

La capital del país enfrenta una jornada de contrastes climáticos este martes 5 de mayo de 2026. Mientras las autoridades mantienen una alerta por temperaturas que superan los 30 grados, se espera que el desarrollo de nubosidad traiga consigo precipitaciones y posible caída de granizo durante las próximas horas.

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Alerta Amarilla por calor extremo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla debido al pronóstico de temperaturas altas en 10 demarcaciones de la Ciudad de México:

Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

Se prevé que el termómetro alcance máximas de 30 a 32 grados Celsius, especialmente en un horario de las 13:00 a las 18:00 horas.

Pronóstico de lluvias y granizo

Pese al intenso calor, la dependencia informó que para esta tarde se prevé un ambiente nublado que derivará en:

Lluvias ligeras y chubascos ocasionales.

Actividad eléctrica y probable caída de granizo.

Vientos con rachas cercanas a los 50 km/h.

Estas condiciones podrían presentarse tras el periodo de máxima radiación solar, brindando un alivio temporal ante el ambiente muy caluroso que predomina en la capital.

Esta tarde se prevé ambiente muy #caluroso, aumento de nublados, #lluvias ligeras y chubascos ocasionales, acompañados de posible actividad #eléctrica y caída de #granizo. #Vientos con rachas cercanas a 50 km/h.



Mañana nuevamente se espera ambiente muy caluroso, alto índice UV y… pic.twitter.com/GnZgscPINa — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 5, 2026

Por lo anterior, la SGIRPC activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este martes en las demarcaciones:

Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan.

Se espera prevalezca este ambiente desde las 14:20 hasta las 20:00 horas de la noche.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del martes 05/05/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @Alcaldia_Coy, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl.



Atiende las recomendaciones y mantente… pic.twitter.com/DGzY6pXgvp — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 5, 2026

Cerca de las 15:00 horas, la alcaldía Tlalpan fue azotada por una tormenta con granizo que se dirigía sobre la zona sur de la capital, enfriando el ambiente a su paso.

Recomendaciones para la Población

Debido a la combinación de radiación solar intensa y cambios bruscos por la lluvia, las autoridades sugieren:

Protección solar: Usar bloqueador, gafas de sol, sombrero o gorra.

Usar bloqueador, gafas de sol, sombrero o gorra. Vestimenta : Utilizar ropa de colores claros.

: Utilizar ropa de colores claros. Salud alimentaria: Evitar comer en la vía pública, ya que las altas temperaturas descomponen los alimentos rápidamente.

Evitar comer en la vía pública, ya que las altas temperaturas descomponen los alimentos rápidamente. Exposición: No exponerse al sol por tiempo prolongado.

Clima de CDMX Hoy Martes 5 de Mayo: Onda de Calor Afecta a estas Alcaldías

¿Qué esperar para mañana?

El reporte meteorológico indica que para mañana miércoles se mantendrá una tendencia similar: persistirá el ambiente muy caluroso, se registrará un alto índice UV y nuevamente se esperan lluvias ligeras en la Ciudad de México.

Ante cualquier emergencia derivada de las altas temperaturas o las tormentas, la ciudadanía puede comunicarse al 911, al Locatel (55 5658 1111) o directamente a la SGIRPC al 55 5683 2222.

Volverán a Sentirse en Todo México los Efectos de una Ola de Calor

Con información de: N+

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