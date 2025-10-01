Lluvia en CDMX: Este Será el Día Más Lluvioso con Posible Granizada en Primera Semana de Octubre

No guardes el paraguas, porque octubre llega con fuertes lluvias para la Ciudad de México, incluso, se prevé la caída de granizo; estos son los detalles.

Las lluvias se pueden presentar en cualquier época del año, hay un periodo en el que las tormentas son prácticamente todos los días. Esto sin duda trae beneficios, como que las presas alcancen los niveles óptimos para abastecer a las comunidades y no falte el agua para actividades cotidianas.

Obviamente, son clave para que industrias como la agricultura o ganadería puedan llevarse a cabo sin problemas. Pero cuando las lluvias son en exceso o superan los límites históricos, los daños son desastrosos, incluso mortales.

En el caso de la CDMX, en las últimas semanas se han registrado lluvias tan fuertes, que han sido catalogadas como históricas. El caso más reciente es el que ocurrió este fin de semana, cuando una tormenta dejó bajo el agua a varias familias en Tláhuac, Iztapalapa y parte del municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México.

La lluvia rebasó los 91 milímetros de precipitación pluvial, que no habíamos tenido en la Ciudad de México desde hace 34 años, aseguró la jefa de gobierno, Clara Brugada

Debido a estas lluvias, varias colonias permanecen bajo el agua, ya que el drenaje colapsó y las labores de desazolve son graduales.

Por esta razón, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pide que estés atento de los pronósticos donde se emiten los avisos de alerta y con ello, tomes las precauciones necesarias en caso de que se presente algún fenómeno climatológico que pueda poner en riesgo tu comunidad.

¿Qué día de la semana de octubre será lluvioso en CDMX?

Toma nota, ya que el SMN informó en su Pronóstico Regional para el Valle de México y la Megalópolis, que en la primer semana de octubre se prevén lluvias con acumulados de hasta 50 milímetros

Pero ojo, porque no solo se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes en CDMX, debido a que también se pronostican vientos de hasta 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

Se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo

El día de la primera semana de octubre que se espera sea muy lluvioso es el viernes 3, por ello, cuídate también de los cambios bruscos de temperatura, ya que oscilará de los 12 hasta los 24 grados.

Recuerda que estos cambios radicales en el termómetro provocan enfermedades respiratorias. No olvides poner más atención en los adultos mayores, menores de edad y personas con padecimientos crónicos que convivan contigo.

