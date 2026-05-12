Lluvias en CDMX: ¿Qué Debe Contener una Mochila de Emergencia en Caso de Inundaciones?

Ante la presencia de lluvias intensas y el riesgo de inundaciones en la capital, las autoridades de Protección Civil y Salud hacen un llamado a la población para estar preparados. Una mochila de emergencia no es solo un accesorio, sino una herramienta vital que debe ser liviana, cómoda y estar ubicada en un lugar de fácil acceso (o incluso contar con una en el automóvil o lugar de trabajo).

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De acuerdo con el CENAPRED y el ISSSTE, estos son los elementos que "te sacarán un 10" en prevención:

1. Documentos y comunicación

Documentos importantes: Guarda actas de nacimiento, identificaciones oficiales (INE, Pasaporte), comprobantes de domicilio y pólizas de seguros en una bolsa hermética. Se recomienda escanearlos y guardarlos en una memoria USB.

Guarda actas de nacimiento, identificaciones oficiales (INE, Pasaporte), comprobantes de domicilio y pólizas de seguros en una bolsa hermética. Se recomienda escanearlos y guardarlos en una memoria USB. Directorio de contactos : Una agenda física con números de familiares, escuelas y servicios de emergencia (Protección Civil).

: Una agenda física con números de familiares, escuelas y servicios de emergencia (Protección Civil). Radio y linterna: Ambos con pilas de repuesto (o de carga por dínamo). El radio te permitirá mantenerte informado de los avisos oficiales si fallan las redes celulares.

Ambos con pilas de repuesto (o de carga por dínamo). El radio te permitirá mantenerte informado de los avisos oficiales si fallan las redes celulares. Silbato: Indispensable para hacer llamados de auxilio en caso de riesgo.

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2. Suministros básicos y alimentos

Agua y comida : Agua natural purificada en envases de plástico y alimentos no perecederos (enlatados o empaques ligeros, fáciles de abrir y que aporten energía). Se recomienda que los suministros alcancen para las primeras 72 horas.

: Agua natural purificada en envases de plástico y alimentos no perecederos (enlatados o empaques ligeros, fáciles de abrir y que aporten energía). Se recomienda que los suministros alcancen para las primeras 72 horas. Botiquín de primeros auxilios : Debe incluir elementos básicos para emergencias menores y medicinas específicas si algún familiar está bajo tratamiento médico.

: Debe incluir elementos básicos para emergencias menores y medicinas específicas si algún familiar está bajo tratamiento médico. Dinero en efectivo: Debido a que los servicios bancarios pueden suspenderse temporalmente.

3. Ropa y herramientas

Ropa abrigadora : Cobija, chamarra o suéter, y preferentemente un impermeable y zapatos extra por si se mojan los que llevas puestos. El ISSSTE sugiere incluir dos o tres cambios de ropa.

: Cobija, chamarra o suéter, y preferentemente un impermeable y zapatos extra por si se mojan los que llevas puestos. El ISSSTE sugiere incluir dos o tres cambios de ropa. Higiene : Papel higiénico, toallitas húmedas y artículos de uso femenino.

: Papel higiénico, toallitas húmedas y artículos de uso femenino. Kit de herramientas: Incluye un duplicado de llaves (casa, coche, oficina) y herramientas básicas para reparaciones sencillas.

Encendedor o cerillos : Para cualquier necesidad de fuego o iluminación.

: Para cualquier necesidad de fuego o iluminación. Crayones o plumón grueso: El ISSSTE recomienda llevar crayones para escribir mensajes que no se borren o corran con el agua.

4. Atención a necesidades especiales

Es fundamental personalizar la mochila según los integrantes de la familia:

Bebés y adultos mayores: Incluir leche en polvo, biberones, papillas y pañales si es necesario.

Incluir leche en polvo, biberones, papillas y pañales si es necesario. Mascotas: No olvides incluir fotografías de tus mascotas junto con las de los miembros de tu familia para facilitar su identificación en caso de extravío.

Procura que el peso de la mochila sea manejable (lo ideal es entre 12 y 15 kilos) para que no dificulte tu movilidad al momento de una evacuación. La prevención es un hábito que facilita la respuesta ante lo impredecible.

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