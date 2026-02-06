Marcha por Boletos de BTS Hoy en CDMX: Puntos Afectados por Protesta contra OCESA y Ticketmaster

¡Toma tus precauciones! Hoy, 6 de febrero de 2026, habrá una marcha en la Ciudad de México (CDMX) por la problemática de boletos para el concierto de BTS; en N+ te compartimos cuáles son los puntos afectados por la protesta.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX la concentración está programada para las 13:00 horas.

Estos son los puntos afectados por la marcha para boletos de BTS

La estación del Metro Cuauhtémoc de la Línea 1, ubicada en el cruce de Avenida Cuauhtémoc, Eje 1 Poniente y Avenida Chapultepec, en la colonia Roma Norte, de la alcaldía Cuauhtémoc.

de la Línea 1, ubicada en el cruce de Avenida Cuauhtémoc, Eje 1 Poniente y Avenida Chapultepec, en la colonia Roma Norte, de la alcaldía Cuauhtémoc. El contingente avanzará hacia la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con destino en Dr. Carmona y Valle No. 11, colonia Doctores, también en la alcaldía Cuauhtémoc. Durante el trayecto se prevén cierres intermitentes y desvíos.

Las y los manifestantes exigen justicia y transparencia frente a lo que consideran abusos en la venta de boletos para conciertos de BTS. Señalan prácticas que afectan a los fans y solicitan un trato digno tanto para la banda como para su comunidad. Considera que las zonas con posibles afectaciones son:

Avenida Cuauhtémoc.

Avenida Chapultepec.

Colonia Roma Norte.

Colonia Doctores.

Cabe señalar que el pasado 2 de febrero de 2026, la Profeco emitió un comunicado en el que señaló la acción que implementó en contra de Ticketmaster, en N+ previamente te compartimos en qué consistió en BTS en México: Profeco Revela Monto de Millonaria Multa Contra Ticketmaster.

En ese sentido, durante su participación la Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, detalló que la empresa fue notificada del procedimiento el 28 de enero y cuenta con 10 días hábiles para presentar pruebas y manifestar lo que a su derecho convenga; el plazo vence el 12 de febrero.

Además del proceso contra la boletera, la Profeco emitió exhortos electrónicos a plataformas de reventa internacionales para que se ajusten a la regulación mexicana y eviten prácticas que afecten a las personas consumidoras.



