Marcha del IMSS Hoy: Puntos Afectados por Protesta de Trabajadores Pensionados y Jubilados
Consulta aquí los detalles sobre la marcha de trabajadores pensionados y jubilados del IMSS hoy, 23 de octubre de 2025, en la CDMX.
Este jueves, 23 de octubre de 2025, se prevé una marcha de trabajadores pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos los puntos afectados por la protesta, para que tomes precauciones.
Se trata de integrantes del movimiento ‘Recuperemos el régimen de jubilaciones y pensiones, quienes exigen:
- El restablecimiento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, con el fin de garantizar una jubilación más digna.
- El cese de las violaciones al contrato colectivo de trabajo y de las represiones sindicales que afectan a la base trabajadora.
Cabe destacar que las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 17 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves en la capital del país.
Noticia relacionada: Así Aplica el Hoy No Circula este Jueves 23 de Octubre de 2025 en la CDMX y Edomex
Puntos afectados por protesta de trabajadores
Los trabajadores pensionados y jubilados del IMSS protestarán en calles de las CDMX.
- Se prevé que se reúnan a las 15:00 horas de este jueves en el Monumento a la Revolución, alcaldía Cuauhtémoc, para marchar rumbo al Zócalo capitalino.
Otras organizaciones como Unión de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social y Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social apoyarán la protesta.
No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración, por lo que se recomienda evitar la zona, en la medida de lo posible, o buscar rutas alternas.
