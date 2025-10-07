Marcha por Palestina Hoy, Martes 7 de Octubre en CDMX: Cierres y Alternativas Viales

Este martes 7 de octubre de 2025, se lleva a cabo una movilización en la Ciudad de México en contra del genocidio en Palestina por Israel.

A dos años del conflicto en la Franja de Gaza, diversas organizaciones sociales, estudiantiles y colectivos pro Palestina se manifiestan en las calles de la capital para exigir el fin de la ofensiva israelí.

La marcha inició en las inmediaciones de la Avenida Juárez, donde los contingentes portan banderas, pancartas y consignas en solidaridad con Palestina. El recorrido continuará por Paseo de la Reforma, uno de los principales corredores viales de la ciudad, hasta llegar a la Embajada de Estados Unidos, donde concluirá la manifestación con un mitin y pronunciamientos públicos.

Nota relacionada: Marcha Pro Palestina Hoy CDMX: Manifestantes se Dirigen a Embajada de EUA

Cierres y alternativas viales

Ante la presencia de los manifestantes, autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron cortes viales intermitentes en Avenida Juárez y Reforma, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y anticipar sus trayectos.

Como alternativas viales, la secretaría de Seguridad Ciudadana sugiere utilizar Artículo 123 para desplazarse en la zona del Centro Histórico, así como Circuito Interior y Avenida Chapultepec para evitar la congestión en Paseo de la Reforma.

El Gobierno de la Ciudad de México exhorta a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales y evitar zonas con alta concentración de personas. Asimismo, invita a respetar las indicaciones del personal de tránsito para garantizar la seguridad tanto de los manifestantes como de los ciudadanos que circulan por la zona.

VIDEO: Sujetos Encapuchados Vandalizan Cafetería Durante Marcha Pro Palestina en Reforma

Historias recomendadas:

Marcha Pro Palestina Hoy CDMX: Manifestantes se Dirigen a Embajada de EUA

Jazlyn Azulet, Bebé de Explosión en Iztapalapa, Recibe Injertos en Manos, Piernas y Cabeza

Lluvias Torrenciales Hoy: 16 Estados Serán Afectados por Huracán Priscilla en las Próximas Horas

CLS