Marcha de la UNAM Hoy: Ruta y Zona Afectada por Protesta de Estudiantes

Este viernes, 8 de mayo de 2026, habrá una protesta de estudiantes de la UNAM en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos cuál será la zona afectada, para que tomes precauciones.

Se trata de integrantes de la Comunidad Estudiantil de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, quienes con la marcha “¡La revolución es la educación del

estudiante!”, exigen el cumplimiento de su pliego petitorio de demandas, en el que exigen:

Ampliación de la ruta del Mexibús hacia la zona norte.

Implementación de una tarifa preferencial en el Tren Suburbano.

Regulación del transporte pesado para que no circulen en horarios escolares, ya que afectan los tiempos de traslado.

Rehabilitación de aulas, pasillos y corredores dentro delcampus.

Mejoramiento de las vialidades que conectan con la facultad.

Mayor vigilancia en las colonias aledañas.

Destitución del actual director de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.

Así como estudiantes de la Facultad de Artes Diseño de la UNAM, quienes se manifiestan en contra de la reelección de las autoridades actuales por presuntas irregularidades administrativas y falta de seguimiento a su pliego petitorio de demandas, en el que exigen:

Mayor seguridad, transparencia en la gestión, mejoras en la infraestructura y cese a la violencia de género.

También saldrán a manifestarse integrantes de la Comunidad Estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes a dos años del ataque porril ocurrido en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Naucalpan, realizarán la marcha “¡8 de mayo no se olvida!”, en contra de la represión y la violencia que se vive en la UNAM y en todo el país.

Toma en consideración que las autoridades capitalinas esperan 3 marchas, 14 concentraciones, 1 rodada motociclista, 3 rodadas ciclistas y 20 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país.

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Zona afectada por bloqueo de estudiantes de la UNAM en CDMX

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la Comunidad Estudiantil de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán se reunirán a las 12:00 en la alcaldía Álvaro Obregón.

Lugar: Parque de la Bombilla, en Avenida Insurgentes Sur y Avenida de la Paz, colonia Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón.

Destino: Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Además, realizarán las siguientes actividades:

11:00 horas: Se reunirán en la estación “Revolución” y “Buenavista”, líneas 2 y B del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para trasladarse rumbo al Parque de la Bombilla de donde partirá la marcha.

12:00 horas: Inicio de la marcha.

Organizaciones en apoyo: Consejo de Representantes Estudiantiles, Comités Estudiantiles de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y Aragón, Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, Olla Popular de Liberación Estudiantil y Colectiva “En Llamas”,

Mientras que los estudiantes de la Facultad de Artes Diseño de la UNAM, se reunirán a las 14:30 en la alcaldía Coyoacán.

Lugar: Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Finalmente,los integrantes de la Comunidad Estudiantil de la UNAM se reunirán a las 16:00 en la alcaldía Coyoacán.

Lugar: Escultura “Los Bigotes” en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Destino: Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

No se descarta el bloqueo de vialidades sobre Av. Insurgentes Sur, a la altura de Rectoría como medida de protesta exigiendo el cumplimiento de sus demandas; así como que realicen pintas durante el recorrido de la marcha.



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