Marcha Zapatista Hoy: Puntos Afectados en CDMX

Toma precauciones, porque hoy 10 de octubre de 2025, habrá una marcha zapatista en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos cuáles serán los puntos afectados.

Integrantes del Congreso Nacional Indígena que protestan en el marco de la “Jornada de lucha y resistencia en defensa de ‘El Común’ y en contra de la guerra contra los pueblos zapatistas”, realizarán la marcha llamada “¡Porque la dignidad y la tierra no se negocian, se defienden!”, para exigir el cese a los ataques,

hostigamientos y manipulación hacia los pueblos bases de apoyo zapatistas por el asunto de la “tierra recuperada” y ante una inminente agresión a la comunidad zapatista.

Puntos afectados por marcha zapatista en la CDMX

La marcha zapatista iniciará a las 16:00 horas en el Hemiciclo a Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, con destino al Zócalo de la CDMX.

En la marcha convocada para esta tarde participan las organizaciones:

Comunidad Indígena Otomí.

Residente en la Ciudad de México.

Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.

Red Universitaria Anticapitalista.

Red de Resistencia y Rebeldía AJMAQ.

Mujeres y la Sexta.

Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata.

Juventud Comunista de México.

Frente de Resistencias Contra la Represión.

Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el Congreso Indígena de Gobierno.

Resistencias Enlazando Dignidad-Movimiento y Corazón Zapatista.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

Movimiento Agrario Indígena Zapatista y Mazatecas por la Libertad.

Con información de N+.

