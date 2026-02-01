Marchas HOY 1 de Febrero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy domingo 1 de febrero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 9 concentraciones, 3 rodadas motociclistas, 9 rodadas ciclistas y 23 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este domingo en la capital del país.

Concentraciones

Benito Juárez

10:00 Horas. El Congreso Nacional Indígena se reunirá en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para sostener un encuentro orientado a construir “El Común” en la Ciudad de México.

Cuauhtémoc

11:00 Horas. La Colectiva “Hilos” se reunirá en la Glorieta del Ahuehuete, en Paseo de la Reforma, para realizar el proyecto político-cultural “Sangre de mi sangre”, con el fin de visibilizar y denunciar la violencia de género mediante el arte del tejido.

12:00 Horas. El Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba se concentrará en la antigua sede de la Embajada de Estados Unidos, en Paseo de la Reforma, para realizar la jornada “100 Acciones por Fidel” y exigir el fin del bloqueo económico contra el pueblo cubano.

Cuauhtémoc y Venustiano Carranza

11:00 Horas. Integrantes de Morena se concentrarán en la Plaza Tlaxcoaque y en Eje 2 Canal del Norte para llevar a cabo una jornada estatal en defensa de la soberanía nacional en la Ciudad de México.

Coyoacán

11:00 Horas. La Asamblea Vecinal contra las Mega Construcciones, Tlalpan Coyoacán se reunirá bajo el puente del Estadio Banorte, en Calzada de Tlalpan, para realizar una asamblea informativa contra las afectaciones derivadas del Mundial de Fútbol 2026 en colonias aledañas.

Miguel Hidalgo

14:00 Horas. Ciudadanos iraníes residentes en la Ciudad de México se concentrarán en la Embajada de la República Islámica de Irán para manifestarse en rechazo a la represión contra la población civil y exigir libertad y justicia para su país.

Rodada ciclista

10:30 Horas. "Huellitas con Magia al Rescate" rodarán de la Torre Caballito, con destino por definir, como parte de una caravana de adopción para difundir animales en adopción y recibir donaciones de alimento para mascotas.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 1 de febrero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

