Marchas en la CDMX Este VIERNES 1 de Mayo de 2026: Cierres y Alternativas Viales

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy viernes 1 de mayo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 5 marchas, 12 concentraciones, 2 rodadas ciclistas, 21 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

08:00 horas. La Unión Nacional de Trabajadores saldrá desde tres puntos rumbo al Zócalo capitalino para conmemorar el Día del Trabajo.

08:00 horas. Organizaciones sindicales y obreras marcharán rumbo al Zócalo, por el Día del Trabajo.

Concentraciones

Cuauhtémoc

09:00 horas. Grupo CDMX Todos caben 'Demetrio Vallejo' se concentrará en la Plaza Tlaxcoaque para después unirse a los contingentes por el Día del Trabajo.

10:00 horas. La Coordinadora Anarquista 'Tejiendo Libertad' estará en el antimonumento Halconazo, en el marco de las movilizaciones por el Día del Trabajo.

10:00 hora. ANTIFA se concentrará en el Eje Lázaro Cárdenas, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo.

Coyoacán

14:00 horas. Estudiantes Organizados Independientes del CCH Sur estarán en la estación Universidad, de la Línea 3, para demandar 'Metro popular y denunciar deficiencias en la movilidad y seguridad en este transporte.

Rodadas capitalinas

Iztapalapa

15:30 horas. Biciorientados saldrá del VIP'S de Plaza Oriente rumbo al Festival de las Flores y Jardines 2026.

Milpa Alta

17:00 horas. Chirimixquic's Bike Baby Runners saldrá del Reloj de San Antonio Tecomitl hacia San Pedro Actopan, Milpa Alta.

Eventos de esparcimiento

En total, se esperan 21 eventos de esparcimiento culturales, deportivos, religiosos y artísticos, a lo largo y ancho del territorio nacional.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 1 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de N+

ICM