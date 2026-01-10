Marchas HOY 10 de Enero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones
N+
Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México
COMPARTE:
Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 10 de enero de 2026.
Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.
Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 6 concentraciones, 4 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 13 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.
Marchas
Cuauhtémoc
10:30 Horas. Se realizará una marcha del Ángel de la Independencia con destino al Hemiciclo a Juárez en la “Jornada Antiimperialista por la Soberanía de América Latina y Solidaridad con Venezuela”.
Iztapalapa
Familiares de motociclista víctima de un incidente tránsito marcharán de:
13:30 Horas. Calz. Ermita Iztapalapa y Anillo Periférico, Col. Los Ángeles Apanoaya, alcaldía Iztapalapa.
14:00 Horas. Anillo Periférico Canal de Garay y Eje 6 Sur Av. Luis Méndez, Col. Chinampac de Juárez, alcaldía Iztapalapa.
Con destino a Francisco J. Mujica e Ingeniero Félix F. Palavicini, Col. Constitución de 1917, alcaldía Iztapalapa.
Exigen justicia para motociclista que perdió la vida en la alcaldía Iztapalapa.
Concentraciones
Cuauhtémoc
12:00 Horas. La Colectiva “Hijas de la Cannabis” se concentrarán en Plaza Tlaxcoaque, en Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, colonia Centro, en el evento a favor de más espacios seguros y culturales para mujeres con perspectiva de género.
Rodadas ciclistas
Cuauhtémoc
19:00 horas. “Goth Riders CDMX” rodarán de la Alameda Central con destino a Av. Azcapotzalco No. 608, Col. Centro de Azcapotzalco, alcaldía Azcapotzalco.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 10 de enero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
Historias recomendadas:
- Suspenden Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex; Así Aplica Hoy No Circula el 10 de Enero
- Trump Solicita Tope de 10% a Intereses de Tarjetas de Crédito a Partir del 20 de Enero 2026
- Explosión en Coyoacán: ¿Cómo Detectar una Fuga de Gas en tu Vivienda? Paso a Paso
Con información de SSCCDMX
LECQ