Marchas HOY 10 de Enero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 10 de enero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 6 concentraciones, 4 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 13 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

10:30 Horas. Se realizará una marcha del Ángel de la Independencia con destino al Hemiciclo a Juárez en la “Jornada Antiimperialista por la Soberanía de América Latina y Solidaridad con Venezuela”.

Iztapalapa

Familiares de motociclista víctima de un incidente tránsito marcharán de:

13:30 Horas. Calz. Ermita Iztapalapa y Anillo Periférico, Col. Los Ángeles Apanoaya, alcaldía Iztapalapa.

14:00 Horas. Anillo Periférico Canal de Garay y Eje 6 Sur Av. Luis Méndez, Col. Chinampac de Juárez, alcaldía Iztapalapa.

Con destino a Francisco J. Mujica e Ingeniero Félix F. Palavicini, Col. Constitución de 1917, alcaldía Iztapalapa.

Exigen justicia para motociclista que perdió la vida en la alcaldía Iztapalapa.

Concentraciones

Cuauhtémoc

12:00 Horas. La Colectiva “Hijas de la Cannabis” se concentrarán en Plaza Tlaxcoaque, en Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, colonia Centro, en el evento a favor de más espacios seguros y culturales para mujeres con perspectiva de género.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

19:00 horas. “Goth Riders CDMX” rodarán de la Alameda Central con destino a Av. Azcapotzalco No. 608, Col. Centro de Azcapotzalco, alcaldía Azcapotzalco.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 10 de enero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

