Marchas HOY 11 de Febrero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy miércoles 11 de febrero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 8 concentraciones, 9 rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

07:30 Horas. La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica marchará de la Comisión Federal de Electricidad en Av. Paseo de la Reforma No. 164, Col. Juárez, con destino a Palacio Nacional.

Concentraciones

Benito Juárez

05:30 Horas. Trabajadores de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar se concentrarán en la Secretaría de Educación Pública en Av. Universidad No. 1200, Col. Xoco.

Llevarán a cabo una protesta por incumplimiento de los acuerdos firmados.

Cuauhtémoc

10:00 Horas. Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se reunirán en la Secretaría de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico en la asamblea informativa para exigir el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Rodadas ciclistas

Álvaro Obregón

20:00 Horas. 'Espartanos' rodarán del Parque La Bombilla, en Av. de la Paz A, Col. Chimalistac con destino al Museo de la Ciudad de México, en José María Pino Suárez No. 30, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 11 de febrero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

