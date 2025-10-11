Marchas HOY 11 de Octubre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 11 de octubre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 9 concentraciones, 7 rodadas motociclistas, 6 rodadas ciclistas y 28 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Marchas

Miguel Hidalgo

11:00 Horas. El ‘Movimiento por la Justicia Climática’ marchará del Monumento Estela de Luz con destino al Monumento a la Revolución.

Cuauhtémoc

18:00 Horas. El ‘Partido Comunista Revolucionario’ marchará del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana en Serapio Rendón No. 71, Col. San Rafael, con destino al Zócalo capitalino.

Concentraciones

Miguel Hidalgo

10:00 Horas. El ‘Partido de los Comunistas’ se reunirá en el Complejo Cultural ‘Los Pinos’, en el “IX Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba”.

Rodadas motociclistas

Cuauhtémoc

13:00 Horas. El Motoclub ‘LGBTIBikers México’ rodarán del Monumento a la Revolución a un restaurante en Leonardo da Vinci No. 224, Col. Nonoalco, alcaldía Benito Juárez.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 11 de octubre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

